Phương Mỹ Chi, Ái Phương trổ tài hát nhạc phim!

Diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 9-4, chương trình thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước cùng thưởng thức những ca khúc nhạc phim ấn tượng.



Trong đó, Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc "Bài ca Đất Phương Nam" (Sáng tác: Lư Nhất Vũ – Lê Giang). Đây là ca khúc chủ đề của phim truyền hình "Đất Phương Nam" và phim điện ảnh "Đất rừng Phương Nam".

Diện áo dài nền nã, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, hát đầy cảm xúc, truyền tải được tình cảm cho người nghe.

Ca sĩ Ái Phương hát song ca cùng nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Toàn Thắng hai ca khúc: "Em giấu điều gì trong đôi mắt" và "Dấu mưa". Ngoài ra, Ái Phương còn đơn ca bài "You are my everything" - nhạc phim "Huệ duệ mặt trời".

Ca sĩ Hà Okio hát ca khúc "Tiếc" - nhạc phim "Bẫy rồng" và "I Walk the line" - nhạc phim "Walk the line"; Vũ Thảo My hát ca khúc "I Wanna Dance with Somebody" - nhạc phim cùng tên; nhóm MTV trình diễn "We are the champions" - nhạc Phim tiểu sử "Rocketman".

Các ca khúc của các phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Người vợ cuối cùng", "Dạ cổ hoài lang", "Đất nước đúng lên"… cũng được trình diễn tại chương trình.

Chương trình mang chủ đề "Âm nhạc cho phim Việt hội nhập với dòng chảy hiện đại" do Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Lê Thanh Tâm thực hiện.

HIFF 2024 diễn ra liên tục từ 6 đến 13-4, quy tụ nhiều chương trình, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, chiếu phim phục vụ khán giả. "Cine Show - Music in Film" là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ HIFF 2024.

