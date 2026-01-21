HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Nam Hồng Lĩnh phát huy dân chủ cơ sở, chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Phường Nam Hồng Lĩnh phát huy dân chủ cơ sở, biến ngày bầu cử thành “ngày hội của toàn dân”

Phường Nam Hồng Lĩnh chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Nam Hồng Lĩnh

Những ngày đầu năm 2026, trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, rộn ràng không khí thi đua, phấn khởi, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Nam Hồng Lĩnh chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 2.

Không khí vui tươi, phấn khởi để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Nam Hồng Lĩnh

Trên các tuyến đường ở địa bàn, chính quyền và người dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng thời triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị.

Ông Trần Văn Hữu- Bí thư Chi bộ TDP Tân Hòa cho biết rất tự hào khi tổ dân phố là đơn vị đầu tiên trên địa bàn phường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử tới các Đảng viên và người dân.

Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên và người dân đã có ý kiến, tham luận liên quan tới phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ TDP trong cuộc bầu cử, tuyên truyền bầu cử, thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân trong bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của Đảng viên và người dân trong công tác bầu cử.

Phường Nam Hồng Lĩnh chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 3.

Một góc phường Nam Hồng Lĩnh nhìn từ trên cao

Phường Nam Hồng Lĩnh cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031". Từ đó giúp mỗi cán bộ, Đảng viên và tầng lớp Nhân dân hiểu và nhận thức đúng các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nắm vững Luật Bầu cử, quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn của đại biểu, qua đó đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Phường Nam Hồng Lĩnh chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 4.

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết hiện tại Thường trực HDND phường đã thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và UBND phường về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn phường được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường.

Với sự đồng lòng, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn phường, ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tin liên quan

TP HCM: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm Chủ tịch nước đến bỏ phiếu

TP HCM: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm Chủ tịch nước đến bỏ phiếu

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Củ Chi - nơi dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới bỏ phiếu sáng 23-5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ninh

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của tiểu ban liên quan đã triển khai sớm, bài bản, khoa học, sáng tạo.

Tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH

(NLĐ)- Chiều 16-4, tại phòng họp Ban Tổ chức Chính quyền TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đã bàn giao biên bản, hồ sơ và danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XI của TP (chưa kể 8 người ứng cử do Trung ương giới thiệu) cho Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XI TP.

chỉnh trang đô thị Chủ tịch UBND Tinh thần trách nhiệm đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo