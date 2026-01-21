Trụ sở UBND phường Nam Hồng Lĩnh

Những ngày đầu năm 2026, trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, rộn ràng không khí thi đua, phấn khởi, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí vui tươi, phấn khởi để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Nam Hồng Lĩnh



Trên các tuyến đường ở địa bàn, chính quyền và người dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng thời triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị.

Ông Trần Văn Hữu- Bí thư Chi bộ TDP Tân Hòa cho biết rất tự hào khi tổ dân phố là đơn vị đầu tiên trên địa bàn phường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử tới các Đảng viên và người dân.

Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên và người dân đã có ý kiến, tham luận liên quan tới phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ TDP trong cuộc bầu cử, tuyên truyền bầu cử, thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân trong bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của Đảng viên và người dân trong công tác bầu cử.

Một góc phường Nam Hồng Lĩnh nhìn từ trên cao

Phường Nam Hồng Lĩnh cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031". Từ đó giúp mỗi cán bộ, Đảng viên và tầng lớp Nhân dân hiểu và nhận thức đúng các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nắm vững Luật Bầu cử, quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn của đại biểu, qua đó đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết hiện tại Thường trực HDND phường đã thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và UBND phường về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn phường được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường.

Với sự đồng lòng, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn phường, ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.