Thời sự Chính trị

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử

Thanh Nga

(NLĐO)- Diễn tập nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa phương.

Ngày 12-3, Phường Phú Thuận, TPHCM tổ chức diễn tập công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham gia của cử tri (minh họa) khu vực bỏ phiếu số 16 thuộc đơn vị bầu cử số 8, phường Phú Thuận.

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi diễn tập

Việc diễn tập nhằm rà soát quy trình tổ chức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Chương trình diễn tập được thực hiện đầy đủ các bước như trong ngày bầu cử chính thức. Bắt đầu với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, đại diện Tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; tiến hành kiểm tra, niêm yết thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Phú Thuận cùng đông đảo thành viên Tổ bầu cử, cử tri tham gia buổi diễn tập

Sau phần khai mạc, cử tri được hướng dẫn lần lượt thực hiện quy trình bỏ phiếu. Tại khu vực tiếp cử tri, thành viên tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn cử tri các bước tham gia bầu cử theo quy định.

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri vào phòng viết phiếu bầu theo hướng dẫn tại buổi diễn tập

Ngoài ra, điểm bầu cử còn bố trí thùng phiếu phụ để phục vụ các trường hợp đặc biệt như cử tri ốm đau, khuyết tật, đang cách ly y tế, tạm giam… không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử - Ảnh 4.

Xử lý tình huống cử tri quên (mất) thẻ cử tri

Khi cần thiết, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định; đồng thời hướng dẫn cách xử lý các tình huống phát sinh.

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử - Ảnh 5.

Tổ bầu cử diễn tập kiểm phiếu

Kết thúc quá trình bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo đúng trình tự.

