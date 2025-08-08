Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hưng lần thứ nhất đã diễn ra vào sáng 8-8

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hưng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra vào sáng 8-8. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Đồng lòng vượt qua mọi thử thách

Phát biểu diễn văn khai mạc, ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua của 4 phường trước sắp xếp (phường Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Hưng thuộc Quận 7 trước đây) và trong 39 ngày kể từ khi phường Tân Hưng mới được thành lập, trong bối cảnh tình hình trong nước và thành phố có những thuận lợi, đan xen những khó khăn đã tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của phường.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng phát biểu diễn văn khai mạc

"Bằng truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ đã đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, nỗ lực khắc phục những khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Hầu hết chỉ tiêu Đại hội các phường đề ra đều hoàn thành đạt và vượt" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đại biểu góp ý kiến tại đại hội

Ông Nguyễn Đức Trí, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, cho biết giai đoạn vừa qua, toàn hệ thống chính trị đã kiên cường vượt qua đại dịch COVID-19, thực hiện 10 mô hình, 33 giải pháp chưa từng có tiền lệ, trở thành những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch, bước vào phục hồi kinh tế, sau hơn ba tháng, 82% doanh nghiệp, 79% lao động hoạt động trở lại, đời sống xã hội dần ổn định.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Văn hóa, thể thao, du lịch có nhiều điểm nhấn. Y tế cơ sở được củng cố, tỉ lệ bao phủ BHYT tăng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và giám sát hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo dục đào tạo được tăng cường, huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tuyệt đối, xây mới trường lớp, nâng chất lượng giáo viên, quản lý chặt cơ sở giáo dục ngoài công lập và bữa ăn học đường. Đời sống Nhân dân được nâng lên, không còn hộ nghèo sớm 2 năm, chính sách người có công, an sinh xã hội, giới thiệu việc làm được triển khai hiệu quả.

Chỉnh trang đô thị, giải quyết tình trạng ngập

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ phường Tân Hưng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị; quan tâm, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, phát biểu chỉ đạo

Đồng thời phát huy các lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng việc tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả không gian vùng, liên kết vùng trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng khu vực.

Cụ thể phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, kiểu mẫu tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, đầu tư hạ tầng xanh kết nối dọc sông Sài Gòn và hệ thống giao thông kết nối, giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các đề án chỉnh trang, phát triển đô thị, xóa nhà ven kênh rạch, tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, nhất là tại khu vực Cảng sông Ông Lớn và Ao Song Tân.

Đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai

"Cần khuyến khích các mô hình khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; phấn đấu là địa phương tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57 để mỗi người dân Tân Hưng tự tin tham gia không gian số và là những người đầu tiên thụ hưởng thành tựu của Nghị quyết 57. Cần lưu ý, phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa - xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau" - bà Hằng nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội