Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

Thanh Nga

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Tân Hưng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành quả nổi bật

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 1.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hưng lần thứ nhất đã diễn ra vào sáng 8-8

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hưng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra vào sáng 8-8. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Đồng lòng vượt qua mọi thử thách

Phát biểu diễn văn khai mạc, ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua của 4 phường trước sắp xếp (phường Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Hưng thuộc Quận 7 trước đây) và trong 39 ngày kể từ khi phường Tân Hưng mới được thành lập, trong bối cảnh tình hình trong nước và thành phố có những thuận lợi, đan xen những khó khăn đã tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của phường.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 2.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng phát biểu diễn văn khai mạc

"Bằng truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ đã đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, nỗ lực khắc phục những khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Hầu hết chỉ tiêu Đại hội các phường đề ra đều hoàn thành đạt và vượt" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 3.

Đại biểu góp ý kiến tại đại hội

Ông Nguyễn Đức Trí, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, cho biết giai đoạn vừa qua, toàn hệ thống chính trị đã kiên cường vượt qua đại dịch COVID-19, thực hiện 10 mô hình, 33 giải pháp chưa từng có tiền lệ, trở thành những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch, bước vào phục hồi kinh tế, sau hơn ba tháng, 82% doanh nghiệp, 79% lao động hoạt động trở lại, đời sống xã hội dần ổn định.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 4.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Văn hóa, thể thao, du lịch có nhiều điểm nhấn. Y tế cơ sở được củng cố, tỉ lệ bao phủ BHYT tăng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và giám sát hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo dục đào tạo được tăng cường, huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tuyệt đối, xây mới trường lớp, nâng chất lượng giáo viên, quản lý chặt cơ sở giáo dục ngoài công lập và bữa ăn học đường. Đời sống Nhân dân được nâng lên, không còn hộ nghèo sớm 2 năm, chính sách người có công, an sinh xã hội, giới thiệu việc làm được triển khai hiệu quả.

Chỉnh trang đô thị, giải quyết tình trạng ngập

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ phường Tân Hưng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị; quan tâm, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, phát biểu chỉ đạo

Đồng thời phát huy các lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng việc tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả không gian vùng, liên kết vùng trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng khu vực.

Cụ thể phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, kiểu mẫu tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, đầu tư hạ tầng xanh kết nối dọc sông Sài Gòn và hệ thống giao thông kết nối, giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các đề án chỉnh trang, phát triển đô thị, xóa nhà ven kênh rạch, tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, nhất là tại khu vực Cảng sông Ông Lớn và Ao Song Tân.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 6.

Đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai

"Cần khuyến khích các mô hình khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; phấn đấu là địa phương tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57 để mỗi người dân Tân Hưng tự tin tham gia không gian số và là những người đầu tiên thụ hưởng thành tựu của Nghị quyết 57. Cần lưu ý, phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa - xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau" - bà Hằng nhấn mạnh.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ- Ảnh 7.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, thương mại chất lượng cao như y tế, giáo dục, du lịch; kêu gọi đầu tư các bệnh viện, trường học ngoài công lập hiện đại, đạt chuẩn. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thực hiện đúng các quy định về tài chính, ngân sách; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công lập trung cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời nhà trên và ven kênh rạch, gian thông, giáo dục, y tế, mảng xanh

- Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Chú trọng công tác giảm nghèo bền vững.

Tin liên quan

TP HCM đề nghị phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai ngay tại Đại hội Đảng bộ đơn vị

TP HCM đề nghị phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai ngay tại Đại hội Đảng bộ đơn vị

(NLĐO) - Mọi sự đóng góp, ủng hộ gửi về: Ủy ban MTTQ TP HCM. Số tài khoản (cứu trợ): 3743.0.1045300.94282 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II

Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tập trung xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch

Phường đầu tiên của TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ

(NLĐO) - Phường Bình Hưng Hòa là địa phương đầu tiên trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ phường

đại hội đại biểu Ban Thường vụ chất lượng giáo viên bảo hiểm y tế đời sống xã hội trí tuệ nhân tạo giảm nghèo bền vững thu hút đầu tư môi trường sống kinh tế - xã hội đại hội đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo