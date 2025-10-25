HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường Tăng Nhơn Phú phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo

Tin - ảnh - clip: Huyền Trân

(NLĐO) - Phường Tăng Nhơn Phú đã tiếp nhận trên 2,3 tỉ đồng từ các đơn vị, tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội

Tối 25-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2025, hướng đến hưởng ứng "Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo" từ ngày 17-10 đến ngày 18-11. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú cũng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, với chủ đề: "Chung tay xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp".

Phát biểu phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, nhận định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, phát biểu phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Thông qua Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng phường Tăng Nhơn Phú ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 2.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 3.


Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 4.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 5.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 6.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 7.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 8.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 9.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 10.

Đại diện các đơn vị nhận hoa và thư cảm ơn.

Theo bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Phó Ban Thường trực Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường, đến nay, trên 70 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo cùng các tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm đã đăng ký đóng góp tổng số tiền trên 2,3 tỉ đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường trên 2 tỉ đồng; ủng hộ chăm lo trực tiếp bằng các công trình trao tặng chi phí học tập, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn 310 triệu đồng.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 11.

Bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Phó Ban Thường trực Ban vận động Quỹ Vì người nghèo phường, công bố kết quả số tiền ủng hộ

Dịp này, chương trình cũng trao tặng 170 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 12.

Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sau lễ phát động là chương trình nghệ thuật tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM thực hiện. Chương trình góp phần cổ vũ tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hưởng ứng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I.

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật tuyên truyền:

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 13.

Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 14.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 15.



Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 16.
Phường Tăng Nhơn Phú phát động tháng cao điểm Vì người nghèo - Ảnh 17.


Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

thành công TP HCM Chương trình nghệ thuật tuyên truyền phát động chào mừng đại hội đảng vì người nghèo tháng cao điểm hưởng ứng phường Tăng Nhơn Phú
