Phường Tăng Nhơn Phú thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Sáng 24-10, Đảng uỷ phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Ban Bí thư và các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức song song 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú. 34 điểm cầu gồm 1 điểm cầu chính trực tiếp tại Trung tâm Chính trị phường, 33 điểm cầu trực tuyến tại UBND phường và các chi, đảng bộ cơ sở phường.

Điểm cầu chính trực tiếp tại Trung tâm Chính trị phường Tăng Nhơn Phú.

Một số điểm cầu phụ trực tuyến của hội nghị.

Tại hội nghị, bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, thông tin nhanh kết quả Đại hội.

Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 15-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 547 đại biểu (106 đương nhiên, 441 chỉ định) đại diện cho 336.000 đảng viên.

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú báo cáo thông tin nhanh kết quả Đại hội.

Điểm mới trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là thực hiện "Đại hội số". Theo đó, tài liệu đưa trên môi trường mạng (trừ tài liệu mật), biểu quyết và điểm danh bằng công nghệ, sử dụng máy tính bảng do tổ chức Đảng trang bị, Đại hội không nhận hoa chúc mừng.

Đại hội xác định tầm nhìn đến năm 2045 TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của Châu Á.

Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 6 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội, 5 chỉ tiêu về đô thị và môi trường, 4 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 6 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đại hội cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá về chính sách, thể chế; về phát triển hạ tầng và về phát triển nguồn nhân lực...

ThS Hà Trung Thành, Giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP HCM báo cáo nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Ban Bí thư và 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Ban Bí thư và các Nghị quyết số 57; 59; 66; 68 của Bộ Chính trị.

Sau phần thông tin nhanh kết quả Đại hội, các các đại biểu tham dự đã được nghe ThS Hà Trung Thành -Giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP HCM - báo cáo nội dung Quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư cùng các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.