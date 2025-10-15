HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ra mắt đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 80 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên.

Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra với ngày làm việc chính thức thứ 2.

Tại phiên làm việc, đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội.

Theo đó, Đảng bộ TP HCM có 80 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên là Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng với 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có 9 đại biểu dự khuyết.

Ra mắt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội. Ảnh: ĐH

Cụ thể:

1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM (đại biểu đương nhiên).

2. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM (đại biểu đương nhiên).

3. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM (đại biểu đương nhiên).

4. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM (đại biểu đương nhiên).

5. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (đại biểu đương nhiên).

6. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM.

7. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

8. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

9. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

12. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

13. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

14. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM.

15. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

16. Ông Vũ Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM.

17. Ông Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP HCM.

18. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM.

19. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM.

20. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

21. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

22. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

23. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

24. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ, TP HCM.

25. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, TP HCM.

26. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

27. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

28. Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

29. Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

30. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM.

31. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM

32. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM.

33. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.

34. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM.

35. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.

36. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

37. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

38. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM.

39. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM.

40. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM.

41. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM.

42. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM.

43. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

44. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM.

45. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM.

46. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

47. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.

48. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

49. Ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.

50. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước, TP HCM.

51. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm, TP HCM.

52. Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, TP HCM.

53. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

54. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, TP HCM.

55. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận, TP HCM.

56. Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt, TP HCM.

57. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An Hội, TP HCM.

58. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình.

59. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, TP HCM.

60. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, TP HCM.

61. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

62. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

63. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP HCM.

64. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP HCM.

65. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM.

66. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

67. Ông Phạm Dứt Điểm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ TP HCM.

68. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM.

69. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM.

70. Ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

71. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

72. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

73. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Công ty Cổ phần Becamex.

74. Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).

75. Bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Đỏ, TP HCM.

76. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn, TP HCM.

77. Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TP HCM.

78. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thạnh, TP HCM.

79. Ông Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

80. Ông Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng kiêm Trưởng Bộ phận Cải tiến quy trình sản xuất Công ty TNHH Điện tử Samsung.

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên

TP HCM đặt mục tiêu vươn tầm quốc tế bằng 3 đột phá chiến lược về khoa học - công nghệ

(NLĐO) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng đã trình bày về 3 đột phá chiến lược nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

Hiến kế cho tương lai

Nhiều ý kiến của đại biểu tại các tổ thảo luận đều hướng tới mục tiêu chung: hoàn thiện con đường phát triển của TP HCM

