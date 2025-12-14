Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam: Tôi tin vào chữ duyên trong âm nhạc

Trước đây, khán giả chỉ biết đến Bùi Công Nam với những sáng tác sâu lắng, nơi âm nhạc kể chuyện đời một cách thật như chính câu chuyện của bản thân. Nhưng gần đây, một Bùi Công Nam rất khác xuất hiện trước công chúng.

Phóng viên: "Vua nhạc xuân", "ông trùm content", "ông hoàng tình ca"… là những mỹ từ này khán giả dành cho anh. Điều này khẳng định tên tuổi của anh trên thị trường âm nhạc?

- Ca - nhạc sĩ BÙI CÔNG NAM: Những lời "phong tặng" đó làm tôi thấy vừa vui vừa ngại. Tôi vẫn coi mình như một người học trò, luôn nỗ lực mỗi ngày. Thành công mà tôi có được đến từ tình cảm của khán giả, chứ tôi không dám tự nhận mình đã "đủ tầm" với những danh xưng đẹp đẽ ấy.

Nhưng phải thừa nhận, được khán giả yêu mến nhiều như thế, khiến tôi thấy hạnh phúc và tự tin hơn với con đường mình đã chọn. Đam mê nghệ thuật vốn có sẵn trong tôi, và tôi tự nhủ phải nỗ lực mỗi ngày. Giờ đây, với sự yêu mến của khán giả, tôi có động lực để theo đuổi đam mê, biến ước mơ thành hiện thực, và nỗ lực để xứng đáng với tình cảm ấy - cũng là cách tôi tri ân đến khán giả.

Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Ông vua nhạc xuân" năm nay sẽ mang đến những bản nhạc mới nào để làm nức lòng khán giả?

- Chứng kiến sự thành công của những "đứa con mà mình "mang nặng đẻ đau", niềm vui thật khó tả bằng lời. Tôi vẫn đều đặn sáng tác mỗi ngày, và nếu mọi thứ phát triển suôn sẻ, những giai điệu phù hợp với không khí Tết chắc chắn sẽ được tôi chia sẻ với khán giả.

Nam trong âm nhạc rất tài năng, Nam trên các show truyền hình thực tế lại cực kỳ hài hước. Chính hai điều đó khiến khán giả yêu thích anh. Còn với Nam, anh thấy ưu thế lớn nhất của mình là gì?

- Thật ra, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết cứ cố gắng làm việc và trân trọng mọi cơ hội đến với mình. Quan trọng nhất là không gò ép cảm xúc, mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Với âm nhạc thì tôi luôn giữ và khai thác cảm xúc thật, còn khi xuất hiện trước khán giả, tôi là chính mình mỗi ngày. Có lẽ chính sự tự nhiên ấy đã giúp tôi được mọi người yêu mến.

Âm nhạc của Bùi Công Nam luôn nổi bật nhờ những câu từ nhiều tầng nghĩa sâu sắc, chạm đến trái tim người nghe. Thật khó tin một người trẻ như Nam lại có thể "già" đến vậy, trong suy nghĩ và cảm xúc.

- Tôi nghĩ cũng không hẳn là "già" hay quá sâu sắc đâu. Bản thân tôi thấy còn phải học hỏi nhiều về cách khai thác và sử dụng từ ngữ trong âm nhạc. Nếu mọi người nghe nhiều ca khúc tôi sáng tác, sẽ thấy tôi viết khá nhiều vibe (tâm trạng) khác nhau trong cách kể chuyện âm nhạc. Lúc thì có vẻ hơi "già" để phù hợp với ý tưởng của bài, nhưng có những ca khúc rất ngây ngô, trong trẻo.

Với phong cách thường thấy, người ta có thể nghĩ Nam hợp hơn ở vị trí hậu trường thay vì đứng trên sân khấu.Thế nhưng, khi xuất hiện trên các show truyền hình thực tế, khán giả lại thấy một Nam rất khác. Vậy đâu mới là con người thật của anh?

- Tôi thường tập trung và chọn "một góc riêng" khi làm nhạc, nhưng cởi mở hơn khi đứng trước mọi người - tất nhiên, khi đã quen thì mới thoải mái, còn mới gặp thì vẫn còn ngại ngùng.

Cả hai hình ảnh mà chị nhắc đến đều là Bùi Công Nam, chỉ khác nhau ở không gian và vai trò mà tôi đảm nhận ở thời điểm đó.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nam có thấy áp lực khi tham gia showbiz và hài lòng với những gì mình đạt được?

- Tôi vẫn có áp lực như bất kỳ ai làm nghề, nhưng áp lực ấy giúp tôi rèn luyện cảm xúc. Nó giống như việc tự nói chuyện với bản thân, và thường thì tôi nhắc mình: Hãy tận hưởng mọi thứ, vì mọi thứ vũ trụ đã sắp xếp rồi.

"Tôi mong mình vẫn còn đủ cảm nhận để viết tiếp câu chuyện của bản thân và chạm vào cảm xúc của khán giả".

Tôi cảm thấy vui và biết ơn rất nhiều. Ở mỗi thời điểm, mức độ hài lòng sẽ khác nhau, nên tôi luôn cố gắng cân bằng và kiểm soát cảm xúc. Đồng thời, luôn nhắc nhở bản thân hãy siêng năng làm việc và tận hưởng mọi thứ diễn ra!

Giấc mơ của Nam khi theo đuổi nghệ thuật là gì?

- Tôi chỉ mong âm nhạc của mình có thể ở lại với khán giả thật lâu. Gần đây, tôi cũng nghĩ đến một sân khấu lớn cho riêng mình, như concert cá nhân, dù ý tưởng này chỉ mới xuất hiện trong tâm trí tôi.

Khán giả vẫn thích Nam ra mắt nhiều sản phẩm nghệ thuật hơn là tham gia show thực tế. Vậy Nam có những kế hoạch gì cho các dự án cá nhân sắp tới không?

- Tôi vẫn viết và thu âm khi có cảm hứng. Mọi thứ đang tiến từng bước một, và chắc chắn khi ra mắt sản phẩm, tôi sẽ thật sự hài lòng với những gì mình tạo ra.

Người ta thường nói Nam "siêu bận". Vậy anh bận rộn vì điều gì?

- Tôi bận chủ yếu vì âm nhạc chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Ngoài ra còn có những dự án cộng tác và lịch trình khác. Dù vậy, tôi cảm thấy vui với nhịp sống ấy và tận hưởng vì được mọi người yêu thương.

Điều gì thực sự quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Bùi Công Nam?

- Với tôi, điều quan trọng là sự bền bỉ. Âm nhạc cần thời gian để chín, và tôi cũng cần thời gian để trưởng thành cùng nó. Mỗi người khi bước vào showbiz đều phải tìm điểm rơi phù hợp để có thể tạo dấu ấn với công chúng. Tôi tự nhận giọng hát mình không tệ, nhưng nếu giữ mãi các ca khúc nổi tiếng cho mình, chưa chắc chúng đã được khán giả đón nhận.

Tôi tin vào chữ duyên trong âm nhạc và vẫn tiếp tục đi tìm câu trả lời: "ca sĩ Bùi Công Nam là ai?" Để giải quyết bài toán này, tôi nghĩ sự chăm chỉ, bền bỉ là điều kiện cần thiết. Tôi có tham vọng nổi tiếng, nhưng không phải theo kiểu bất chấp.

Bùi Công Nam hiện tại không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền?

- Cuộc sống của tôi giờ thoải mái hơn trước. Nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng cho các dự định trong tương lai.

Có người cho rằng việc tham gia showbiz là để kiếm tiền tài và danh vọng. Còn với Nam, điều đó có đúng không?

- Tôi nghĩ, trước hết để theo đuổi đam mê, mình phải có thu nhập đủ sống. Nếu có thêm những giá trị khác đi kèm, với tôi đó chính là may mắn của người làm nghề. Khi quyết định theo đuổi âm nhạc, tôi dành cho nghề sự trân trọng lớn.

Tôi ý thức rõ rằng mình phải tạo ra giá trị sống đẹp, vừa truyền cảm hứng cho công chúng, vừa nuôi dưỡng chính bản thân. Tôi từng nhận các hợp đồng viết nhạc hơn 100 triệu đồng, nhưng cũng từ chối nhiều dự án không phù hợp. Tôi luôn cố gắng không bị ảo tưởng về vật chất hay hào quang lấn át.

Trong các chương trình truyền hình thực tế, Bùi Công Nam là người luôn cởi mở và gần gũi. Trong khi đó, trong sáng tác, Bùi Công Nam hiện thân như một "ông cụ non" - lặng lẽ quan sát, góp nhặt mọi thứ xung quanh và kể lại một cách tinh tế và ý nhị.



