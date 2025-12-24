Phương Thanh cuốn hút mừng phim của Trâm Anh, Kim Hải

Phim "Nhà hai chủ" quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm, bé Shine, bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu…, ra mắt khán giả tại TP HCM tối 23-12.

Nhiều khách mời tham gia sự kiện: Thái Simon Kook - sao "Diệp Vấn 3", Phương Thanh, nghệ sĩ Lê Huỳnh, Lãnh Thanh, Võ Cảnh…

Ca sĩ Phương Thanh trình diễn nhạc phim "Mẹ của con" trước khi đoàn phim giao lưu, chia sẻ. Cô thu hút chú ý với chất giọng khàn đặc trưng, ngợi ca tình mẫu tử sâu nặng.

Ca sĩ Phương Thanh trình diễn nhạc phim

Cô thể hiện cảm xúc

Phương Thanh trình diễn

Các diễn viên trong phim

Cùng nhận hoa chúc mừng

"Nhà hai chủ" kể câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 1985 về đôi vợ chồng chọn một ngôi nhà sinh sống tại Sài Gòn sau thời kỳ kinh tế mới. Bỏ qua lời cảnh báo của những người hàng xóm về việc nhà xây cất trong ngày kiêng kỵ - Tam Nương sát chủ, hai vợ chồng vẫn quyết tâm chọn nơi đây là nơi mình sẽ an cư lạc nghiệp.

Từ đây, họ phải đối mặt với không ít những hiện tượng tâm linh quỷ dị quấy phá sự yên bình của gia đình nhỏ.

Diễn xuất của dàn diễn viên, nhất là Trâm Anh cùng các diễn viên nhí là điểm sáng của phim. Câu chuyện được kể cuốn hút, thông điệp rõ ràng về tình cảm gia đình, nhất là tình mẫu tử. Tuy nhiên, phim cũng có những hạn chế ở phần kỹ xảo cùng một số yếu tố kịch bản chưa có độ bất ngờ, mới lạ.

"Trước sự kiện này, chúng tôi hồi hộp và có chút lo lắng. Chúng tôi không biết rằng khán giả sẽ đón nhận phim thế nào. Câu chuyện này có đủ gieo vào lòng người xem ít nhiều suy nghĩ về niềm tin tín ngưỡng không? Và liệu thông điệp "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" chúng tôi đã truyền tải vừa vặn hay chưa? Rất nhiều câu hỏi trong đầu chúng tôi nhưng chúng tôi tin rằng mỗi khán giả sẽ có nhìn nhận riêng của mình" - đạo diễn Trần Duy Linh cho biết.

Phim chính thức ra rạp từ 26-12.