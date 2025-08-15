Phường trung tâm TP HCM lần đầu đối thoại với doanh nghiệp, tiểu thương sau sáp nhập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường trung tâm TP HCM lần đầu đối thoại với doanh nghiệp, tiểu thương sau sáp nhập

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Bến Thành dù diện tích nhỏ nhưng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn lớn, với 6.141 doanh nghiệp và 6.938 hộ kinh doanh

Chiều 15-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Bến Thành, TP HCM đã gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2025.

Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng mối quan hệ đồng hành, gắn kết giữa chính quyền với doanh nghiệp; từng bước hướng đến xây dựng môi trường làm việc bền vững, hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa cho biết dù diện tích và dân số của phường chiếm tỉ lệ nhỏ so với toàn thành phố, nhưng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn lớn.

Tính đến hết ngày 31-7, phường có 6.141 doanh nghiệp, 6.938 hộ kinh doanh; cùng với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa đa dạng, phong phú: 3 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 2 trung tâm mua sắm, 1 siêu thị, 56 cửa hàng tiện lợi.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa phát biểu định hướng buổi đối thoại

Chủ tịch UBND phường Bến Thành mong tiếp nhận được nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, không chỉ là những khó khăn, vướng mắc cụ thể, mà còn là những hiến kế, những đề xuất chiến lược cho sự phát triển của phường trong thời gian tới.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp, tiểu thương đã trao đổi, phản ánh với lãnh đạo phường về vấn đề giấy phép kinh doanh, giấy phép lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, tình hình kinh doanh tại chợ Bến Thành, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

- Ảnh 2.

Tiểu thương đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi đối thoại

Trước các vấn đề mà doanh nghiệp, tiểu thương đặt ra, các cơ quan chuyên môn cùng lãnh đạo và các phòng ban phường Bến Thành đã trực tiếp giải đáp.

Bà Mai Thị Hồng Hoa bày tỏ xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp, tiểu thương dành cho phường Bến Thành. Nhiều ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc của đơn vị mà còn hiến kế để phường ngày càng phát triển hơn.

Phố Bùi Viện vừa thu hút khách vừa đảm bảo an ninh trật tự

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết vào ngày 21 và 22-8, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra.

Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phường Bến Thành, để quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong 5 năm tới.

Trước thềm đại hội, phường Bến Thành tổ chức buổi đối thoại với nhiều tổ chức, đối tượng, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương, nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, đồng thời ghi nhận những đề xuất giúp phường xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo.

"Những vấn đề thuộc thẩm quyền, phường sẽ xử lý ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền, phường sẽ kịp thời kiến nghị, đề xuất lên thành phố" – bà Hoàng Thị Tố Nga khẳng định.

- Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu kết luận buổi đối thoại

- Ảnh 5.

Doanh nghiệp đồng hành cùng phường Bến Thành trong chăm lo cho người nghèo

Bà Hoàng Thị Tố Nga cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong công tác quản lý và phục vụ người dân, khi khối lượng hồ sơ hành chính tăng, trong khi cơ sở vật chất phường hạn chế, trụ sở làm việc phân tán ở nhiều điểm.

Điều này tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, dù mọi người đều nỗ lực hết sức để bảo đảm tiến độ giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, lãnh đạo phường Bến Thành ghi nhận nhiều tuyến đường trung tâm của phường như Lê Lợi, Phạm Hồng Thái… vẫn còn nhiều mặt bằng bỏ trống, doanh thu của doanh nghiệp giảm so với trước dịch, quá trình tái cấu trúc kinh doanh còn chậm.

"Doanh nghiệp lớn khó khăn lớn, doanh nghiệp nhỏ khó khăn nhỏ, phường đều chia sẻ và sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền" - bà Hoàng Thị Tố Nga nói.

Riêng tuyến phố Bùi Viện, bà Hoàng Thị Tố Nga cho biết đang tồn tại hai luồng ý kiến: một bên coi đây là điểm nhấn thu hút khách du lịch, một bên lo ngại về tiếng ồn và trật tự.

Trong tháng qua, Công an phường Bến Thành đã triển khai kế hoạch chấn chỉnh hoạt động, yêu cầu chủ kinh doanh ký cam kết, lập hồ sơ quản lý từng cơ sở, nhân viên để tình hình an ninh trật tự tại khu vực này được đảm bảo.

Mục tiêu của phường Bến Thành là vừa giữ nét đặc trưng thu hút du khách, vừa bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới trách nhiệm chung của cả cộng đồng trong xây dựng hình ảnh văn minh cho phố đi bộ này.

Phường Bến Thành được thành lập vào ngày 1-7-2025 theo Nghị quyết 1685 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão và một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ.

Với vị trí là phường trung tâm thành phố, thuận tiện về giao thông, cơ sở hạ tầng hiện đại, phường Bến Thành có nhiều lợi thế về phát triển thương mại dịch vụ.

Trên địa bàn phường có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị và là điểm đến thu hút khách du lịch, như: Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, phố đi bộ Bùi Viện, công viên Tao Đàn, công viên 23 Tháng 9…, tạo nên không gian trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực cũng như nhịp sống năng động, hiện đại của thành phố lớn nhất nước.


Tin liên quan

Sáp nhập tạo làn sóng giãn dân từ trung tâm TP HCM

Sáp nhập tạo làn sóng giãn dân từ trung tâm TP HCM

Sáp nhập mở rộng TP HCM tạo xung lực dịch chuyển dân cư

Người dân đổ về trung tâm TP HCM trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25-4

(NLĐO) - Chiều nay, rất đông người dân đã đổ về khu vực đường Lê Duẩn và một số tuyến đường để chờ xem sơ duyệt diễu binh diễu hành

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Quận 1 luôn là lá cờ đầu của TP HCM

(NLĐO) - Suốt 50 năm, quận 1 luôn là trung tâm chính trị, văn hóa, đối ngoại và là đầu tàu của TP HCM; nơi hội tụ tinh hoa, bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước

TP HCM phường bến thành phường trung tâm đối thoại doanh nghiệp doanh nghiệp, tiểu thương lần đầu tiên sau sáp nhập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo