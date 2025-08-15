Phường trung tâm TP HCM lần đầu đối thoại với doanh nghiệp, tiểu thương sau sáp nhập

Chiều 15-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Bến Thành, TP HCM đã gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2025.

Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng mối quan hệ đồng hành, gắn kết giữa chính quyền với doanh nghiệp; từng bước hướng đến xây dựng môi trường làm việc bền vững, hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa cho biết dù diện tích và dân số của phường chiếm tỉ lệ nhỏ so với toàn thành phố, nhưng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn lớn.

Tính đến hết ngày 31-7, phường có 6.141 doanh nghiệp, 6.938 hộ kinh doanh; cùng với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa đa dạng, phong phú: 3 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 2 trung tâm mua sắm, 1 siêu thị, 56 cửa hàng tiện lợi.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa phát biểu định hướng buổi đối thoại

Chủ tịch UBND phường Bến Thành mong tiếp nhận được nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, không chỉ là những khó khăn, vướng mắc cụ thể, mà còn là những hiến kế, những đề xuất chiến lược cho sự phát triển của phường trong thời gian tới.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp, tiểu thương đã trao đổi, phản ánh với lãnh đạo phường về vấn đề giấy phép kinh doanh, giấy phép lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, tình hình kinh doanh tại chợ Bến Thành, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Tiểu thương đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Quang cảnh buổi đối thoại

Trước các vấn đề mà doanh nghiệp, tiểu thương đặt ra, các cơ quan chuyên môn cùng lãnh đạo và các phòng ban phường Bến Thành đã trực tiếp giải đáp.

Bà Mai Thị Hồng Hoa bày tỏ xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp, tiểu thương dành cho phường Bến Thành. Nhiều ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc của đơn vị mà còn hiến kế để phường ngày càng phát triển hơn.

Phố Bùi Viện vừa thu hút khách vừa đảm bảo an ninh trật tự

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết vào ngày 21 và 22-8, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra.

Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phường Bến Thành, để quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong 5 năm tới.

Trước thềm đại hội, phường Bến Thành tổ chức buổi đối thoại với nhiều tổ chức, đối tượng, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương, nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, đồng thời ghi nhận những đề xuất giúp phường xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo.

"Những vấn đề thuộc thẩm quyền, phường sẽ xử lý ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền, phường sẽ kịp thời kiến nghị, đề xuất lên thành phố" – bà Hoàng Thị Tố Nga khẳng định.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu kết luận buổi đối thoại

Doanh nghiệp đồng hành cùng phường Bến Thành trong chăm lo cho người nghèo

Bà Hoàng Thị Tố Nga cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong công tác quản lý và phục vụ người dân, khi khối lượng hồ sơ hành chính tăng, trong khi cơ sở vật chất phường hạn chế, trụ sở làm việc phân tán ở nhiều điểm.

Điều này tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, dù mọi người đều nỗ lực hết sức để bảo đảm tiến độ giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, lãnh đạo phường Bến Thành ghi nhận nhiều tuyến đường trung tâm của phường như Lê Lợi, Phạm Hồng Thái… vẫn còn nhiều mặt bằng bỏ trống, doanh thu của doanh nghiệp giảm so với trước dịch, quá trình tái cấu trúc kinh doanh còn chậm.

"Doanh nghiệp lớn khó khăn lớn, doanh nghiệp nhỏ khó khăn nhỏ, phường đều chia sẻ và sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền" - bà Hoàng Thị Tố Nga nói.

Riêng tuyến phố Bùi Viện, bà Hoàng Thị Tố Nga cho biết đang tồn tại hai luồng ý kiến: một bên coi đây là điểm nhấn thu hút khách du lịch, một bên lo ngại về tiếng ồn và trật tự.

Trong tháng qua, Công an phường Bến Thành đã triển khai kế hoạch chấn chỉnh hoạt động, yêu cầu chủ kinh doanh ký cam kết, lập hồ sơ quản lý từng cơ sở, nhân viên để tình hình an ninh trật tự tại khu vực này được đảm bảo.

Mục tiêu của phường Bến Thành là vừa giữ nét đặc trưng thu hút du khách, vừa bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới trách nhiệm chung của cả cộng đồng trong xây dựng hình ảnh văn minh cho phố đi bộ này.

Phường Bến Thành được thành lập vào ngày 1-7-2025 theo Nghị quyết 1685 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão và một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ. Với vị trí là phường trung tâm thành phố, thuận tiện về giao thông, cơ sở hạ tầng hiện đại, phường Bến Thành có nhiều lợi thế về phát triển thương mại dịch vụ. Trên địa bàn phường có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị và là điểm đến thu hút khách du lịch, như: Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, phố đi bộ Bùi Viện, công viên Tao Đàn, công viên 23 Tháng 9…, tạo nên không gian trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực cũng như nhịp sống năng động, hiện đại của thành phố lớn nhất nước.



