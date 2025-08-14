PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu

Gần ba mươi năm trước, PSG trong lần đầu tiên giành quyền tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu đã nhận lại kết quả vô cùng thảm hại. Họ thua Juventus ở cả hai lượt trận đi-về với tổng tỉ số kinh hoàng 2-9. Một vết nhơ thực sự trong lịch sử đội bóng được thành lập từ năm 1970.



Chông gai hành trình Siêu cúp châu Âu

Thời thế đổi thay… PSG giờ đây đang là đội bóng số 1 châu Âu sau khi vô địch UEFA Champions League, lại suýt trở thành câu lạc bộ đứng đầu thế giới nếu không thua Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng trước.

Đội bóng thủ đô Paris được đánh giá rất mạnh, hoàn toàn có thể hóa giải "lời nguyền Siêu cúp" để bước lên đỉnh châu Âu một khi đối thủ Tottenham chỉ vừa giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên (Europa League) sau hơn 20 năm…

Richarlison đối đầu cùng Vitinha

Trận đấu tại sân Stadio Friuli, Udine (Ý) khởi đầu khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tottenham dần tạo được sức ép và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 39.

Từ một tình huống đá phạt gần giữa sân do… thủ môn Guglielmo Vicario thực hiện, bóng được treo sâu vào trung lộ và sau cú dứt điểm đưa bóng dội xà của tân binh Palhinha, trung vệ Micky van de Ven nhanh chân đá bồi tung lưới PSG.

Trung vệ lập công, Van de Ven mở tỉ số cho Tottenham

Sang hiệp hai, đại diện nước Anh tiếp tục chơi chắc chắn và nhân đôi cách biệt ở phút 48. Pedro Porro thực hiện pha đá phạt ở khoảng cách khá xa và treo bóng sâu vào vòng cấm địa PSG.

Trong tư thế không bị kèm cặp, trung vệ Cristian Romero bật cao đánh đầu xé lưới thủ môn Lucas Chevalier, đưa Tottenham vượt lên dẫn 2-0.

Cristian Romero đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho "Gà trống London"

Ngược dòng kịch tính

Bị dẫn hai bàn, PSG dồn lực tấn công. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó khăn trước hàng thủ lùi sâu của Tottenham. HLV Luis Enrique liên tục thay người và hai trong số các cầu thủ được tung vào sân cuối trận đã lần lượt lập công.

Phút 84, cầu thủ vào thay người Lee Kang-In nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho PSG.

Lee Kang-in lên tiếng bằng siêu phẩm sút xa, rút ngắn cách biệt 1-2

Lên tinh thần trông thấy, PSG dốc toàn lực tìm bàn gỡ ở những phút còn lại và phép màu xảy đến ở phút bù giờ 90+4. Chơi mờ nhạt từ đầu trận, ở tình huống này, Ousmane Dembele nhận bóng từ Achraf Hakimi rồi thực hiện pha căng ngang vừa tầm để Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2.

Cầu thủ vào thay người Goncalo Ramos lập công với bàn gỡ hòa 2-2 cho PSG

Theo quy định của UEFA, trận tranh Siêu cúp châu Âu không có hiệp phụ nên hai đội bước ngay vào loạt sút luân lưu. Ở màn đấu cân não này, PSG thực hiện thành công 4 lượt đá, trong khi Tottenham chỉ ghi được 3 bàn.

Thủ môn Lucas Chevalier góp công giúp PSG thắng ở loạt đá luân lưu

Lucas Chevalier – người bắt chính thay cho Gianluigi Donnarumma không được đăng ký trận này – cản phá cú sút của Van de Ven, góp công quan trọng mang về chiến thắng trong khi Nuno Mendes là cầu thủ thực hiện cú sút quyết định, ấn định tỉ số luân lưu 4-3 cho PSG.

Kỳ tích "cú ăn 5"

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, PSG giành được Siêu cúp châu Âu. Chiến thắng ở Udine giúp đội bóng thủ đô Paris bước lên đỉnh châu Âu, bổ sung vào bộ sưu tập thành tích chiếc cúp thứ 5 trong năm 2025, bao gồm Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Ligue 1, Champions League và Siêu cúp châu Âu

Dembele giương cao cúp vô địch sau khi được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận

Với Tottenham, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối. Đội bóng của HLV Thomas Frank đã có hơn 80 phút cầm chắc chiến thắng, nhưng không thể bảo toàn lợi thế.

Đây là lần thứ hai Spurs góp mặt ở Siêu cúp châu Âu, sau lần đầu vào năm 1984. Dù không thể nâng cúp, Tottenham vẫn cho thấy họ đủ sức cạnh tranh ở đấu trường lớn sau khi đã vô địch Europa League hồi tháng 5.