PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Dẫn trước 2 bàn đến tận phút 83, Tottenham không thể nghĩ họ lại vuột Siêu cúp châu Âu vào tay đối thủ giàu bản lĩnh PSG ở phần còn lại của trận đấu.

Gần ba mươi năm trước, PSG trong lần đầu tiên giành quyền tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu đã nhận lại kết quả vô cùng thảm hại. Họ thua Juventus ở cả hai lượt trận đi-về với tổng tỉ số kinh hoàng 2-9. Một vết nhơ thực sự trong lịch sử đội bóng được thành lập từ năm 1970.

Chông gai hành trình Siêu cúp châu Âu

Thời thế đổi thay… PSG giờ đây đang là đội bóng số 1 châu Âu sau khi vô địch UEFA Champions League, lại suýt trở thành câu lạc bộ đứng đầu thế giới nếu không thua Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng trước. 

Đội bóng thủ đô Paris được đánh giá rất mạnh, hoàn toàn có thể hóa giải "lời nguyền Siêu cúp" để bước lên đỉnh châu Âu một khi đối thủ Tottenham chỉ vừa giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên (Europa League) sau hơn 20 năm…

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 1.

Richarlison đối đầu cùng Vitinha

Trận đấu tại sân Stadio Friuli, Udine (Ý) khởi đầu khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tottenham dần tạo được sức ép và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 39. 

Từ một tình huống đá phạt gần giữa sân do… thủ môn Guglielmo Vicario thực hiện, bóng được treo sâu vào trung lộ và sau cú dứt điểm đưa bóng dội xà của tân binh Palhinha, trung vệ Micky van de Ven nhanh chân đá bồi tung lưới PSG.

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 2.

Trung vệ lập công, Van de Ven mở tỉ số cho Tottenham

Sang hiệp hai, đại diện nước Anh tiếp tục chơi chắc chắn và nhân đôi cách biệt ở phút 48. Pedro Porro thực hiện pha đá phạt ở khoảng cách khá xa và treo bóng sâu vào vòng cấm địa PSG. 

Trong tư thế không bị kèm cặp, trung vệ Cristian Romero bật cao đánh đầu xé lưới thủ môn Lucas Chevalier, đưa Tottenham vượt lên dẫn 2-0.

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 3.

Cristian Romero đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho "Gà trống London"

Ngược dòng kịch tính

Bị dẫn hai bàn, PSG dồn lực tấn công. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó khăn trước hàng thủ lùi sâu của Tottenham. HLV Luis Enrique liên tục thay người và hai trong số các cầu thủ được tung vào sân cuối trận đã lần lượt lập công. 

TIN LIÊN QUAN

Phút 84, cầu thủ vào thay người Lee Kang-In nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho PSG.

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 5.

Lee Kang-in lên tiếng bằng siêu phẩm sút xa, rút ngắn cách biệt 1-2

Lên tinh thần trông thấy, PSG dốc toàn lực tìm bàn gỡ ở những phút còn lại và phép màu xảy đến ở phút bù giờ 90+4. Chơi mờ nhạt từ đầu trận, ở tình huống này, Ousmane Dembele nhận bóng từ Achraf Hakimi rồi thực hiện pha căng ngang vừa tầm để Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2.

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 6.

Cầu thủ vào thay người Goncalo Ramos lập công với bàn gỡ hòa 2-2 cho PSG

Theo quy định của UEFA, trận tranh Siêu cúp châu Âu không có hiệp phụ nên hai đội bước ngay vào loạt sút luân lưu. Ở màn đấu cân não này, PSG thực hiện thành công 4 lượt đá, trong khi Tottenham chỉ ghi được 3 bàn.

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 7.

Thủ môn Lucas Chevalier góp công giúp PSG thắng ở loạt đá luân lưu

Lucas Chevalier – người bắt chính thay cho Gianluigi Donnarumma không được đăng ký trận này – cản phá cú sút của Van de Ven, góp công quan trọng mang về chiến thắng trong khi Nuno Mendes là cầu thủ thực hiện cú sút quyết định, ấn định tỉ số luân lưu 4-3 cho PSG.

Kỳ tích "cú ăn 5"

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, PSG giành được Siêu cúp châu Âu. Chiến thắng ở Udine giúp đội bóng thủ đô Paris bước lên đỉnh châu Âu, bổ sung vào bộ sưu tập thành tích chiếc cúp thứ 5 trong năm 2025, bao gồm Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Ligue 1, Champions League và Siêu cúp châu Âu

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 8.

Dembele giương cao cúp vô địch sau khi được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận

Với Tottenham, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối. Đội bóng của HLV Thomas Frank đã có hơn 80 phút cầm chắc chiến thắng, nhưng không thể bảo toàn lợi thế. 

Đây là lần thứ hai Spurs góp mặt ở Siêu cúp châu Âu, sau lần đầu vào năm 1984. Dù không thể nâng cúp, Tottenham vẫn cho thấy họ đủ sức cạnh tranh ở đấu trường lớn sau khi đã vô địch Europa League hồi tháng 5.

Tin liên quan

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8

Chelsea và PSG nhận lệnh cấm từ FIFA trước chung kết Club World Cup 2025

(NLĐO) – Cả Chelsea lẫn PSG sẽ phải tuân thủ lệnh cấm từ FIFA liên quan đến quảng cáo trên áo đấu trước trận chung kết Club World Cup 2025.

Đại tiệc bàn thắng tại Munich, PSG lần đầu vô địch Champions League

(NLĐO) – Ngay cả giới chuyên môn cũng không tưởng tượng nổi kịch bản về chiến thắng 5 bàn cách biệt cho trận chung kết Champions League giữa PSG và Inter Milan.

Siêu cúp châu Âu PSG 2-2 (4-3 pen) Tottenham Goncalo Ramos Lee Kang-in Van de Ven Romero Cristian Ousmane Dembele
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo