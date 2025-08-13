HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

ĐÔNG LINH

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8

Lần đầu tiên được góp mặt ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, cả PSG lẫn Tottenham đều mơ viết lại lịch sử cho chính mình sau rất nhiều năm chinh chiến ở các đấu trường cựu lục địa. Màn thư hùng tại sân Stadio Friuli (Ý) hứa hẹn kịch tính dù đẳng cấp đôi bên có sự chênh lệch không hề nhẹ.

Hoàn hảo với cú ăn bốn

PSG vừa khép lại một mùa giải hoàn hảo với cú ăn 4 gồm Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia, Ligue 1 và Champions League. Chiến thắng hủy diệt với tỉ số 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết không chỉ đậm nhất trong lịch sử Champions League mà còn khẳng định sức mạnh vượt trội của đại diện nước Pháp.

Ousmane Dembélé là ngôi sao sáng nhất trong hành trình đó với 8 bàn thắng, 6 kiến tạo và danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" Champions League. Phong độ ấn tượng giúp anh trở thành ứng viên nặng ký cho "Quả bóng vàng" 2025. Trận Siêu cúp chính là cơ hội để Dembélé tiến sát danh hiệu cao quý, đặc biệt nếu anh dẫn dắt hàng công PSG giành chiến thắng.

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp- Ảnh 1.

Cuộc chiến giữa 2 nhà vô địch châu Âu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn ở Udine. Ảnh: UEFA

Ngoài Dembélé, Vitinha cũng là trụ cột không thể thiếu của HLV Luis Enrique. Tiền vệ Bồ Đào Nha nổi bật ở khả năng điều tiết nhịp độ, tung ra các đường chuyền quyết định và sút xa nguy hiểm. Bộ đôi hậu vệ cánh lên công về thủ vững vàng cùng sự cơ động của tuyến giữa giúp PSG đa dạng các phương án tấn công.

Chấm dứt cơn khát danh hiệu

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đăng quang Europa League sau chiến thắng 1-0 trước Man United, chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài suốt từ năm 1984. Tân HLV Thomas Frank xây dựng lối chơi cân bằng, khai thác tối đa sức mạnh của Brennan Johnson, Mohammed Kudus và Dominic Solanke - những mũi nhọn có tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng.

Cơ hội của Tottenham nằm ở những pha phản công nhanh, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ PSG khi đội bóng này dâng cao. Brennan Johnson - người hùng Europa League - cùng Kudus và Solanke hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

PSG từng loại 4 đội bóng Anh mùa trước ở Champions League (Man City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal), đủ để bước vào trận này với tâm thế tự tin. Tuy nhiên, cách mà Chelsea khuất phục họ ở trận chung kết World Cup các CLB tại Mỹ hồi tháng trước sẽ là kênh tham chiếu cho Tottenham.

Vấn đề là "Gà trống" không có một siêu sao như Cole Palmer và các tiền vệ đánh chặn, trung tâm chưa đủ tầm cỡ như M. Caicedo, E. Fernandez. Thầy trò Enrique hẳn đã rút được nhiều bài học để một lần nữa muốn đánh bại đối thủ đến từ Anh.

Với lực lượng vượt trội, PSG nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Tottenham sẽ chủ động phòng ngự, đặt hy vọng vào Kudus và Johnson. 

Sự đa dạng chiến thuật và khả năng dứt điểm của PSG vẫn được đánh giá cao hơn.

Nếu Dembélé tiếp tục duy trì phong độ và Vitinha làm chủ tuyến giữa, đội bóng thủ đô Pháp đủ sức khép lại trận đấu trong 90 phút.

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp- Ảnh 2.


