PV Drilling nói về lý do ưu tiên mua giàn khoan cũ thay vì đóng mới

Sáng 21-4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trả lời câu hỏi của cổ đông về triển vọng hoạt động và thị trường giàn khoan, ông Nguyễn Xuân Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã chứng khoán: PVD), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam – cho biết thị trường khoan đang trong giai đoạn suy thoái, song lại mở ra cơ hội khi nhiều doanh nghiệp rút lui.

Trong gần 10 năm qua hầu như không có giàn khoan mới được đưa vào vận hành, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khi thị trường phục hồi. Ngành khoan vẫn còn dư địa phát triển dài hạn, ít nhất đến năm 2050, do đó doanh nghiệp lựa chọn đầu tư để đón đầu chu kỳ mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PV Drilling sáng 21-4

Tuy nhiên, PV Drilling ưu tiên mua giàn khoan cũ thay vì đóng mới, do chi phí đầu tư rất lớn, không dưới 300 triệu USD/giàn và chỉ hiệu quả khi giá thuê đạt khoảng 200.000 USD/ngày. Trong khi đó, giá thuê giàn khoan hiện biến động mạnh, từng tăng lên 160.000 USD/ngày rồi giảm xuống dưới 80.000 USD/ngày, hiện dao động quanh mức 90.000 USD/ngày, khiến việc dự báo trở nên khó khăn.

Dù vậy, theo lãnh đạo doanh nghiệp, tín hiệu tích cực là giá thuê đang có xu hướng nhích lên nhờ nhu cầu tại Trung Đông và xu hướng tăng cường an ninh năng lượng.

"Trong ngắn hạn, PV Drilling kỳ vọng giá thuê không giảm thêm và ưu tiên ký hợp đồng dài hạn để ổn định hoạt động, thay vì chạy theo mức giá cao trong ngắn hạn" - ông Cường cho biết.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, PV Drilling đã chính thức đưa vào vận hành giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX. Với việc bổ sung này, doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ gồm 6 giàn khoan tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm, qua đó nâng cao năng lực khai thác và cạnh tranh trên thị trường.

Trong thời gian tới, PV Drilling dự kiến triển khai các dự án đầu tư với tổng mức khoảng 4.229 tỉ đồng, tập trung vào việc đầu tư thêm giàn khoan tự nâng, thiết bị kỹ thuật và mở rộng dịch vụ giếng khoan. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch đầu tư thêm 2-3 giàn khoan trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PV Drilling trả lời câu hỏi của cổ đông

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với định hướng tăng trưởng thận trọng. Cụ thể, PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 11.185 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.085 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỉ đồng.

Kế hoạch này được xây dựng trên giả định có 5 giàn khoan hoạt động xuyên suốt năm, trong đó PV DRILLING IX vận hành từ quý II/2026 với đơn giá thuê trung bình khoảng 90.000 USD/ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục duy trì giàn khoan nước sâu PV DRILLING V tại Brunei và vận hành 2 giàn khoan thuê trong nước.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án phân phối lợi nhuận. Trên cơ sở nhu cầu vốn lớn cho các dự án chiến lược, PV Drilling dự kiến không chia cổ tức năm 2025, giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, củng cố năng lực tài chính và đảm bảo dòng tiền.

Đồng thời, doanh nghiệp trình phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng cao quy mô vốn và năng lực tài chính, phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động.