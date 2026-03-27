Cận cảnh "siêu giàn khoan" hiện đại nhất PV Drilling vừa được đặt tên tại TPHCM

Sáng 27-3, tại Cảng hạ lưu PTSC (phường Rạch Dừa, TPHCM), Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV DRILLING, cho biết việc tái khởi động và đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào vận hành là một bước chuẩn bị quan trọng trong chiến lược dài hạn của PV Drilling, đồng thời góp phần vào chương trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV DRILLING, nói về giàn khoan PV DRILLING IX tại lễ đặt tên

Giàn khoan được đóng mới và đưa vào vận hành từ năm 2016. Trước khi thuộc sở hữu của PV Drilling, giàn khoan này đã hoạt động nhiều năm tại khu vực Biển Bắc cho các công ty dầu khí lớn như Maersk Oil và TotalEnergies xuyên suốt từ 2016 đến cuối năm 2021.

Đáng chú ý, để đưa được PV DRILLING IX về Việt Nam là cả một hành trình dài. Doanh nghiệp đã trải qua nhiều bước, từ đàm phán, khảo sát, kiểm tra tình trạng giàn tại Đan Mạch rồi đến quá trình kiểm định, chuẩn bị cho công tác kéo giàn.

Nhìn từ bên ngoài PV DRILLING IX

PV DRILLING IX bắt đầu rời cảng Esbjerg (Đan Mạch) vào ngày 30-10-2025 để di chuyển sang cảng Rotterdam (Hà Lan). Tại Rotterdam, PV Drilling đã đưa giàn PV DRILLING IX lên tàu vận tải chuyên dụng để tiếp tục hành trình về Việt Nam.

Giàn khoan đã vượt qua quãng đường hơn 12.800 km, đi từ Hà Lan, vòng qua Mũi Hảo Vọng, băng qua Ấn Độ Dương và cập cảng Vũng Tàu vào ngày 25-12-2025.

"Với việc PV DRILLING IX được nâng cấp và chính thức đưa vào hoạt động, PV Drilling hiện sở hữu một đội ngũ giàn khoan biển hiện đại gồm 6 giàn khoan tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm.

Hiện tại, toàn bộ đội ngũ giàn khoan này đang có hợp đồng với các khách hàng tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei'- ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Theo PV Drilling, giàn khoan sẽ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ tháng 4-2026, góp phần nâng cao năng lực cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của PV Drilling tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - công ty mẹ của PV Drilling, nhận định PV DRILLING IX vào vận hành giúp PV Drilling chủ động hơn về nguồn lực phục vụ các chương trình khoan trong nước, góp phần rút ngắn thời gian huy động và tối ưu chi phí triển khai.

"Không chỉ dừng ở hiệu quả kinh tế, dự án còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và củng cố chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước"- ông Lê Mạnh Cường nhấn mạnh.

PV DRILLING IX là giàn khoan tự nâng đa năng được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn Friede & Goldman JU2000E, với trang thiết bị hiện đại từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới như NOV/SLB, hoạt động tại các khu vực Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á, độ sâu đáy biển lớn nhất là 129,5 m. Giàn được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, như khoan, ráp dụng cần khoan tự động, các trang thiết bị đầy đủ cho hoạt động hỗ trợ khoan song hành…, đáp ứng các giếng khoan yêu cầu nhiệt độ cao - áp suất cao (HPHT). PV DRILLING IX có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30.000 ft (tương đương 9.144m); có sức chứa lên đến 170 người làm việc trực tiếp trên giàn khoan.

Buồng vận hành của PV DRILLING IX

Các đường ống phục vụ hoạt động khoan của giàn khoan

Dàn máy móc phục vụ hoạt động khoan

Máy móc phục vụ việc khoan