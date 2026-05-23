Kinh tế

PV GAS báo lãi kỷ lục

Ngọc Giang

(NLĐO)- PV GAS ghi nhận doanh thu gần 137.000 tỉ đồng, mức cao nhất lịch sử, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược mở rộng LNG và hạ tầng khí.

Ngày 23-5, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vừa được diễn ra và ghi nhận những cột mốc tăng trưởng nổi bật nhất kể từ khi thành lập, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh và nguồn khí nội địa suy giảm tự nhiên.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp năm 2025 đạt gần 137.000 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước và tương đương khoảng 1,1% GDP cả nước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 14.400 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.600 tỉ đồng, đều vượt xa kế hoạch đề ra. Số nộp ngân sách Nhà nước vượt 7.500 tỉ đồng.

PV GAS báo lãi kỷ lục, doanh thu tương đương 1,1% GDP Việt Nam - Ảnh 1.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của PV GAS

PV GAS tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong ngành công nghiệp khí khi cung cấp nhiên liệu cho khoảng 6,3% sản lượng điện quốc gia, 70% sản lượng đạm và đáp ứng khoảng 70% nhu cầu LPG trong nước, đồng thời xuất khẩu sang Campuchia.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khí và LNG với tổng giải ngân hơn 3.000 tỉ đồng trong năm qua. Một số dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như kho LNG Vũng Áng tại Hà Tĩnh và kho cảng PV GAS Hải Phòng, mở rộng dư địa phát triển ra khu vực phía Bắc.

Bước sang năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 142.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 11.200 tỉ đồng. Riêng quý I-2026, doanh thu ước đạt hơn 38.400 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 3.755 tỉ đồng.

PV GAS báo lãi kỷ lục, doanh thu tương đương 1,1% GDP Việt Nam - Ảnh 2.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 142.000 tỉ đồng

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhận định, năm 2026, trong bối cảnh thế giới tiếp tục nhiều biến động và rủi ro gia tăng, PV GAS xác định phải tiếp tục tăng tốc đổi mới; đẩy mạnh phát triển hạ tầng ngành công nghiệp khí; mở rộng thị trường và thương mại quốc tế.

Giai đoạn 5 năm tiếp theo, doanh nghiệp lấy đầu tư làm nền tảng và kinh doanh mở rộng thị trường, chú trọng thị trường quốc tế làm động lực để chủ động tham gia tích cực, sâu rộng và xuyên suốt vào cả chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn, trung nguồn và đặc biệt là khâu hạ nguồn.

Tại đại hội, nhiều cổ đông bày tỏ sự quan tâm đến tiến độ các dự án trọng điểm như 6 B - Ô Môn, LNG Sơn Mỹ, nâng công suất kho LNG Thị Vải và chiến lược phát triển LNG dài hạn của doanh nghiệp.

PV GAS phối hợp EVN, PV Power cung cấp khí LNG cho nhiều dự án điện

PV GAS phối hợp EVN, PV Power cung cấp khí LNG cho nhiều dự án điện

(NLĐO)- PV GAS cùng EVN và PV Power ký các thỏa thuận quan trọng về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho hàng loạt dự án điện quy mô lớn

PV GAS chủ động nguồn khí, tiếp sức tăng trưởng

(NLĐO) - PV GAS đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo

PV GAS 12 năm liên tiếp được vinh danh "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất"

(NLĐO)- 12 năm liên tiếp, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) được Forbes Việt Nam vinh danh và đứng thứ 3 về doanh thu và là 6 doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế trên 11.000 tỉ đồng trong năm 2023.

