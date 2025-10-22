Tai nạn chết người do chó thả rông, ai chịu trách nhiệm?

Ngày 17-10, bà T.H. - 43 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại một bệnh viện ở Lâm Đồng - trên đường về nhà đã tông phải một con chó thả rông bất ngờ chạy qua đường. Cú tông khiến bà H. ngã xuống đường, bị thương và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, sau đó qua đời ngày 20-10.

Việc chủ nuôi thả rông súc vật ngoài đường gây tai nạn cho người khác đã được cảnh báo và cũng được đưa vào luật, nhưng thời gian qua nhiều người chấp hành chưa nghiêm. Vậy ai là người chịu trách nhiệm trong việc để súc vật thả rông nơi công cộng dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến hậu quả chết người?

Clip một người dân tông trúng chó thả rông

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ sở hữu là người phải chịu trách nhiệm đối với hành vi để súc vật thả rông gây hậu quả chết người.

Hành vi này được xác định theo ba cấp độ: trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và hình sự, tùy mức độ hậu quả và yếu tố lỗi. Cụ thể như sau:

Xử phạt hành chính – Nghị định 90/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2020)

Người nuôi chó có thể bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng: nếu không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa ra nơi công cộng.

Trách nhiệm dân sự – Bộ luật Dân sự 2015, Điều 603

Căn cứ Khoản 1 Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Nếu súc vật được giao cho người khác trông giữ thì người đó phải bồi thường, trừ khi có thỏa thuận khác.

Do đó, nếu xác định được chủ sở hữu vật nuôi là người cố ý thả rông súc vật, người này phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, có thể bao gồm: Chi phí cứu chữa, mai táng; tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại; thiệt hại vật chất khác do tai nạn gây ra.

Truy cứu trách nhiệm hình sự – Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Trong trường hợp này, việc thiếu trách nhiệm trong quản lý chó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gây chết người có thể bị xử lý hình sự.

Cụ thể, chủ sở hữu có thể bị xem xét trách nhiệm theo Điều 128 Bộ luật Hình sự về tội "Vô ý làm chết người", với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Trong trường hợp này, hành vi khách quan của chủ sở hữu là thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, trông coi chó, thả rông chó nơi công cộng.

Về lỗi vô ý, người chủ không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, song đã cẩu thả, coi thường quy định an toàn, không dự liệu hoặc có thể dự liệu được và tin rằng hậu quả sẽ không xảy ra. Do đó, chủ nuôi chó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vô ý làm chết người".

Hành vi thả rông chó ngoài đường gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả chết người thể hiện sự coi thường quy định pháp luật và tính mạng người khác, dù không cố ý nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân và chịu xử phạt hành chính theo quy định.