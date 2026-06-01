Quách Ngọc Ngoan bí ẩn, Steven Nguyễn lột xác tại "Trại buôn người"

Video clip giới thiệu đại cảnh cháy nổ, bạo loạn...

Nhà sản xuất phim "Trại buôn người" ngày 1-6 tung đoạn video clip quảng bá phim. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, Mèo Bích Trang làm nhà sản xuất kiêm giám đốc sáng tạo.

Trong đoạn video clip quảng bá tập trung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về thế giới của phim thông qua hàng loạt đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy hỗn loạn tại khu giam giữ khép kín. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều nhân vật chủ chốt cùng quy mô dàn diễn viên đông đảo tham gia dự án.

Theo nhà sản xuất, những gì xuất hiện trong đoạn video clip mới chỉ phản ánh một phần thế giới của "Trại buôn người". Bên dưới lớp vỏ của một tác phẩm hành động sinh tồn là câu chuyện về số phận con người, các mối quan hệ gia đình, tình người và hành trình tìm đường trở về của những nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tội ác.

Lấy bối cảnh bên trong một hệ thống giam giữ siêu thực khổng lồ vận hành như một xã hội thu nhỏ, phim theo chân nhiều nhóm nhân vật khác nhau trong hành trình tìm đường sinh tồn và trở về.

Phim quy tụ 700 diễn viên, khắc họa sự hoang mang, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của từng nhân vật, biến bối cảnh trại giam thành một "địa ngục trần gian" thực sự, nơi luật pháp không tồn tại và bản năng sinh tồn lên ngôi.

Trong video clip, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Nam diễn viên Steven Nguyễn hóa thân thành một người nông dân hiền lành bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn. Nhân vật khác hoàn toàn với vai diễn của anh trong "Mưa đỏ".

Ngoài ra, phim còn có những cái tên quen thuộc: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Long Điền, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn, Danis Nguyễn, AL Anh Thoại, Nhân Gà Vlog…

Nhà sản xuất kiêm tác giả, giám đốc sáng tạo của dự án Mèo Bích Trang cho biết kịch bản đã được phát triển trong nhiều năm trước khi chính thức đưa vào sản xuất, cụ thể khởi nguồn ý tưởng vào tháng 8 - 2022. Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tiếp cận các câu chuyện thực tế, đi khảo sát thực tế liên tục trong nhiều năm ở trong và ngoài nước để có thể xây dựng được các bối cảnh có chiều sâu và chân thực nhất.



