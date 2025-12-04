Quách Ngọc Ngoan hóa trùm "đào lửa" chích điện, tra tấn nạn nhân

Nhà sản xuất phim "Thiên đường máu" ngày 4-12 tung poster chính thức và video clip quảng bá phim.

Trong video clip, Quách Ngọc Ngoan khoe hình xăm chằng chịt sau lưng, lộ mặt là trùm phản diện. Cái ác toát lên từ ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch mép cùng câu nói: "ở đây làm việc không cần trình độ, mà cần thái độ".

Quách Ngọc Ngoan vào vai ông trùm

Tại khu lừa đảo người Việt Nam ra nước ngoài với lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao"

Những nạn nhân bị quản lý bằng bạo lực

Họ sẽ bị tra tấn, chích điện nếu không lừa đảo hiệu quả

Video clip quảng bá phim

Nhân vật của Quách Ngọc Ngoan còn lên tiếng giảng giải "đạo đức" cho hàng chục nạn nhân đang ngồi chăm chăm trước màn hình máy tính: "Chúng mày đừng nghĩ công việc chúng ta đang làm là lừa đảo. Đó là nghệ thuật thuyết phục".

Hình ảnh trên màn hình lớn hiện lên cửa sổ chat với bức ảnh chụp và thông báo trên loa lệnh chuyển khoản 200 triệu phần nào cũng bật mí câu chuyện hậu trường về những kịch bản lừa đảo đã quá quen thuộc. Một con mồi đã chính thức… sập bẫy.

Đối lập với ánh mắt và nụ cười đắc ý do Quách Ngọc Ngoan thể hiện là ánh mắt toát lên sự bất ngờ, có phần ân hận của nhân vật Quang Tuấn đóng.

Quang Tuấn và Hoài Lâm thủ vai một trong những nạn nhân bị lừa vào một "khu tự trị" có bảo vệ canh phòng cẩn thận, lại được vây kín bởi hàng rào dây thép gai.

Tất cả được đẩy vào căn phòng kín, trên bàn đã bày sẵn dàn máy tính để sẵn sàng cho việc "hành nghề đào lửa". Với phương châm "làm tốt có thưởng, không tốt bị phạt", những màn tra tấn như bóp cổ, giật tóc không thiếu.

Diễn viên Quang Tuấn cho biết, vai diễn của anh trong phim này phải trải qua mọi hỷ, nộ, ái, ố. Những phân cảnh bị chích điện và treo ngược tra tấn khiến anh ám ảnh thực sự bởi bản thân vốn sợ độ cao và không gian hẹp.

"Khu tự trị" được canh giữ cẩn trọng

Những nạn nhân bị buộc hành nghề lừa đảo

Ai không làm được sẽ bị xử phạt

"Thiên đường máu" là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào.

Ngoài Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, phim còn có các diễn viên: Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Yến… và ra rạp từ 30-12.