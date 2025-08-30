Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Anh Thư

(NLĐO) - Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Theo Sci-News, hộp sọ bao gồm phần hàm và một số xương khác của một con quái vật cổ đại đã được khai quật từ hệ tầng Chorrillo ở tỉnh Santa Cruz - Argentina, một khu vực thuộc vùng Patagonia của Nam Mỹ, nơi nổi tiếng với các hóa thạch đặc sắc.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE cho biết các phần xương hóa thạch này đã được xác định là một loài hoàn toàn mới, được đặt tên là Kostensuchus atrox.

Lộ diện loài quái vật mà khủng long cũng khiếp sợ - Ảnh 1.

Vẻ ngoài của quái vật Kostensuchus atrox khi còn sống - Ảnh đồ họa: Gabriel Diaz Yanten

Kostensuchus atrox là một quái vật kỷ Phấn Trắng, sống vào khoảng 70 triệu năm trước, dài khoảng 3,5 m và nặng khoảng 250 kg khi còn sống.

Kích thước này vẫn nhỏ hơn nhiều loài khủng long cùng thời. Bất chấp điều đó, Kostensuchus atrox vẫn là loài săn mồi đỉnh cao nhờ bộ hàm đáng sợ và kỹ năng điêu luyện.

Con quái vật này thuộc về gia tộc Peirosauridae, một họ bò sát cổ đại thuộc về một nhóm lớn gọi là Crocodyliformes. Nhóm lớn này bao gồm cả cá sấu hiện đại.

Vì vậy, vẻ ngoài của Kostensuchus atrox khá giống một con cá sấu nhưng có 4 chân cao hơn và linh hoạt.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Fernando Novas từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Argentino Bernardino Rivadavia (Argentina) cho biết vào thời điểm con vật này sinh sống, phía Nam vùng Patagonia là đồng bằng ngập nước ấm áp, ẩm ướt theo mùa.

Ngoài Kostensuchus atrox, nơi đây còn có nhiều loài khủng long, rùa, ếch và nhiều động vật có vú khác.

Kostensuchus atrox là loài săn mồi lớn thứ hai ở hệ tầng Chorrillo nhưng xét về độ nguy hiểm thì nó rất có thể là loài săn mồi hàng đầu.

Con quái vật này có mõm rộng và cao, răng lớn và khỏe mạnh, khoang khép rộng ở hộp sọ và nhánh xương hàm dưới sâu, cùng với giải phẫu chân trước khỏe mạnh, cho thấy nó dễ dàng chế ngự các con mồi to lớn.

Vì vậy, nó có khả năng gần như là nuốt chửng các con mồi cỡ lớn, bao gồm một số khủng long cở trung bình.

Đây cũng là thành viên đầu tiên của họ Peirosauridae được tìm thấy tại khu vực địa chất này, giúp mở rộng đáng kể kiến thức về giải phẫu các loài mõm rộng trong họ, vốn chỉ được biết đến từ những mảnh xương cực kỳ rời rạc trước đó.

Tin liên quan

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

(NLĐO) - Di chỉ nổi tiếng Obi-Rakhmat ở Trung Á đã hé lộ bằng chứng cổ xưa nhất về một trong những công nghệ quan trọng nhất của loài người.

Lộ diện quái vật mang tên thủ lĩnh yêu tinh trong “The Hobbit”

(NLĐO) - 72 triệu năm trước, quái vật "bọc thép" Bolg amondol đã lang thang tại khu vực bang Utah nước Mỹ ngày nay.

Thêm phát hiện lớn ở "đảo khủng long" của châu Âu

(NLĐO) - Một sinh vật với cấu trúc giống cánh buồm trên lưng vừa được phát hiện ở "đảo khủng long" nổi tiếng thế giới - đảo Wight của Anh.

quái vật khủng long Argentina Patagonia bò sát giống cá sấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo