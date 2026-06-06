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Khoa học

Quái vật "tiêm kích 4 cánh" cực nguy hiểm xuất hiện ở Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Quái vật Jian Changmaensis sống vào khoảng 124-120 triệu năm trước, tại khu vực ngày nay là miền Tây Bắc Trung Quốc.

Viết trên tạp chí khoa học Annals of Carnegie Museum, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Jingmai O'Connor từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Field (Mỹ) và Viện Cổ sinh vật học và nhân chủng học động vật có xương sống (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử mới, được đặt danh pháp là Jian Changmaensis.

Quái vật "tiêm kích 4 cánh" cực nguy hiểm xuất hiện ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Quái vật kỷ Phấn Trắng Jian Changmaensis - Ảnh đồ họa: Lewis LaRosa, Jão Canola.

Jian Changmaensis trông như một con quái điểu hung tợn với lông vũ dài ở cả 2 chi trước và 2 chi sau, khiến nó trông như có 4 cánh.

Nó có xương chi trên dài khoảng 10cm, sải cánh ước tính khoảng 1,2m. Đôi cánh này không giúp chúng bay thực sự, nhưng đem đến khả năng lượn từ trên không xuống tương tự sóc bay, lao vào mục tiêu tiềm năng như một chiếc tiêm kích.

Bất chấp vẻ ngoài giống chim, về bản chất Jian Changmaensis vẫn là một con khủng long thuộc phân họ Microraptorinae của họ "khủng long ăn thịt có lông vũ" Dromaeosauridae.

Chúng là họ hàng của chim cổ đại, vốn cũng tiến hóa từ tổ tiên khủng long chung.

Địa điểm nơi loài mới lộ diện khiến phát hiện này trở nên độc đáo: Tầng địa chất Xiagou, gần làng Changma thuộc lưu vực Changma ở phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc.

Hóa thạch của khoảng 100 loài chim cổ đại đã được tìm thấy ở đây, nhưng khủng long phân họ Microraptorinae thì chưa có loài nào xuất hiện trước đó.

Cho đến nay, tất cả các thành viên được xác định rõ ràng của phân họ Microraptorinae đều được tìm thấy ở Jehol, một tập hợp các thành tạo địa chất ở Đông Bắc Trung Quốc, các khu vực mà quái vật "tiêm kích 4 cánh" nói trên được khai quật tận 2.000km.

Sự xuất hiện của loài quái vật này cũng giúp các nhà nghiên cứu có thêm nhiều dữ liệu quý giá để hiểu thêm về nguồn gốc của loài chim và "gia tộc" quái điểu mà chúng đã bắt nguồn.

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