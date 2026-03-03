“Quái xế” tông CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh khai gì?

Ngày 3-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng SN 2003; quê tỉnh Vĩnh Long) về tội "Giết người" trong vụ tông CSGT trọng thương.



Vụ án xảy ra vào trưa 16-11-2020. Thời điểm đó, Kiên Đại Vĩ điều khiển xe máy chở theo Thạch Hồng Hải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM trước đây).

Né chốt kiểm tra bằng cách tông CSGT

Lúc này, tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tốc độ, phát hiện xe của Vĩ có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ tổ công tác tên P.T.N ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Theo lời khai, do không có giấy phép lái xe và sợ bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện, Hải ngồi phía sau đã xúi Vĩ tăng tốc độ chạy qua. Vĩ đồng ý. Khi cách CSGT khoảng 5 m, Vĩ thực hiện thao tác về số 3, tăng tốc độ lên khoảng 70 km/giờ rồi lách sang trái để vượt qua.

Tuy nhiên, xe của Vĩ đã va chạm trực diện khiến cán bộ CSGT ngã xuống đường. Hậu quả, nạn nhân bị tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 36%, trong đó có các thương tích nghiêm trọng như xuất huyết não nhỏ ở thùy trán bên phải do chấn thương.

Vụ án từng trải qua nhiều lần thay đổi tội danh, từ "Chống người thi hành công vụ" sang "Cố ý gây thương tích" và cuối cùng, Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải bị truy tố về tội "Giết người". Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, cả hai đều mới 17 tuổi.

Hối lỗi muộn màng

Hai bị cáo tại toà

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người đang thi hành công vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ và độ tuổi của các bị cáo khi gây án, HĐXX đã tuyên phạt Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải mỗi người 5 năm tù cùng về tội "Giết người". Bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Tại phiên toà, cả 2 bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo khai nhận cảm thấy vô cùng ân hận về những gì đã gây ra và hy vọng HĐXX xem xét lượng hình khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Xét về nhân thân, cả 2 bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn và trình độ học vấn hạn chế. Thạch Hồng Hải có trình độ học vấn 2/12, Kiên Đại Vĩ 8/12. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 đang đi từ Trà Vinh lên TPHCM tìm việc làm thuê.