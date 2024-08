Quận 1 trao huy hiệu Đảng cho 172 đảng viên

Ngày 30-8, Quận ủy quận 1, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2024) và Quốc khánh 2-9, trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 đến các đảng viên.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc 79 năm về trước.

Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Bí thư Quận ủy quận 1 cho biết phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của quận trung tâm, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện cơ bản đạt hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính trị; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội".

Trong 7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 60,8% chỉ tiêu năm; tăng trưởng dịch vụ tăng 10,55% so với cùng kỳ; thành lập mới 2.070 doanh nghiệp; 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trong đó trên 70% trực tuyến.

Lãnh đạo quận 1 chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng cao quý

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả; thí điểm tổ chức sắp xếp vỉa hè trên 11 tuyến đường có thu phí và ra mắt phần mềm "Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận 1".

Quận 1 cũng hoàn thành việc sắp xếp và đi vào hoạt động ổn định 98 khu phố mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2024.

Đợt 2-9, Đảng bộ quận 1 có 174 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 46 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 34 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.

Ông Phạm Lê Chính, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Bến Nghé bày tỏ lòng xúc động, tự hào, vinh dự khi được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

"Đây là sự công nhận, nhắc nhở chúng tôi thực hiện lời thề trước non sông, đất nước; luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, vượt khó khăn, thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao"- ông Chính chia sẻ. Ông khẳng định dù ở cương vị nào cũng góp phần xây dựng TP HCM, xây dựng đất nước.

Dịp này, Quận ủy quận 1 cũng trao khen thưởng tập thể, cá nhân có bài viết, bộ ảnh nổi bật trong hơn 900 bài dự thi Hội thi "Nét đẹp quận 1".