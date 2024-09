Ngày 11-9, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 11 đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo quận và Quận đoàn 11 tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ sơ cấp cứu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước" năm 2024. Lớp học được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận với sự tham gia của hơn 270 học viên đến từ các trường học, đơn vị sự nghiệp và ban ngành trong quận.



Lớp học có sự hỗ trợ từ Liên đoàn Thể thao dưới nước TP HCM và CLB bơi lặn Phú Thọ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 236.000 người tử vong vì đuối nước trên thế giới, trong đó, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tỉ suất đuối nước rất cao với gần 2.000 trẻ em tử vong. Tỉ lệ đuối nước này cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.

Đuối nước vì thế đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Trẻ em do bản tính hiếu động, tò mò đồng thời do đa số chưa biết bơi, cũng như thiếu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước; thiếu sự quản lý của gia đình, người lớn. Môi trường sống chung quanh cũng luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập, thiếu an toàn.

Hướng dẫn viên Trần Văn Nghĩa thị phạm các động tác sơ cấp cứu

Để đuối nước không còn là vấn nạn xã hội, không còn là nỗi đau của các gia đình, các lớp tập huấn kỹ năng như cách Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 11 thực hiện chính là để mọi người, mọi gia đình chủ động trong việc phòng tránh tai nạn, phòng chống đuối nước, cập nhật và bổ sung kiến thức tự phòng chống tai nạn trong môi trường nước; tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, tiếp thu các kỹ năng an toàn.

Các học viên của lớp được yêu cầu tham dự đủ những buổi học kiến thức cũng như các buổi thực hành tại CLB bơi lặn Phú Thọ mới được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.