Quán bar tệ nạn: Không nghe, không biết, không thấy!

Hôm 21-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp các đơn vị công an TP HCM phong tỏa một quán bar trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú, TP HCM). Hàng chục thanh niên đang "phê" tại đây bị phát hiện dương tính với ma túy.



Vào cuối tháng 12-2023, Công an tỉnh Bình Phước phong tỏa quán bar New Latin (TP Đồng Xoài) phát hiện 87 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy.

Trước đó vài ngày, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát hiện 38 thanh niên dương tính với ma túy trong khi đang chơi tại một bar rượu tại TP Thuận An.

Còn tại TP HCM, Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước… lực lượng công an cũng phát hiện rất nhiều thanh niên chơi ma túy trong các quán bar. Những hành vi thác loạn khác cũng được phanh phui như ăn chơi trác táng, kể cả mại dâm.

Người dân tại địa phương nói thẳng: Nhìn thấy thanh niên ra vô hằng đêm là biết trong đó ăn chơi kiểu gì chứ khỏi cần phải vào. Chẳng có loại hình giải trí lành mạnh nào mà cứ xập xình tiếng nhạc điếc tai, nốc rượu như nước lã rồi hút hít cho đến sáng. Nhiều người rời bar khi trời đã sáng bảnh nhưng vẫn còn lơ mơ, phê pha mắt mũi lờ đờ.



Lực lượng chức năng phía trước quán bar Phương Lâm. Ảnh: CAND

Thế nhưng rất lạ là hoạt động ầm ĩ, bất thường như thế nhưng ít thấy cơ quan chức năng địa phương can thiệp. Đến khi lực lượng công an cấp thành phố hoặc chính Bộ Công an triệt phá thì lãnh đạo địa phương mới "tỏ ra" những hoạt động này là rất bí mật, khó phát hiện.

Nó sờ sờ nguyên cả một căn nhà to sụ và công khai như thế chứ nào phải lén lút nhỏ bé đâu mà cán bộ địa phương không biết. Mà có nhỏ bé đi nữa cũng khó thoát cặp mắt của cán bộ sở tại. Nói đâu xa, khi sửa hè nhà đổ vài xe cát là đã thấy cán bộ phường xuống hỏi thăm rồi. Quán bar to đùng, giăng bảng hiệu chớp lóa, xe cộ nườm nượp suốt đêm mà vẫn không thấy không biết thì không ai tin nổi.

"Không thấy, không biết" đã trở thành phản xạ của những cán bộ sở tại thiếu trách nhiệm. "Không thấy, không biết" đã là căn bệnh rất đáng ngại của thái độ làm việc tắc trách. Với vai trò quản lý địa phương mà không biết, không thấy những sai phạm tại địa phương thì trách nhiệm công vụ nằm ở đâu? Việc thoái thác trách nhiệm này còn hàm chứa những vấn đề khuất lấp khác là có hay không việc bao che, bỏ qua những sai phạm? Vờ như không thấy cũng là thái độ thỏa hiệp. Còn thỏa hiệp để làm gì thì không khó để hình dung.

Ma túy đang là quốc nạn. Ma túy hiện nay thiên hình vạn trạng, thậm chí là điều chế tại chỗ để cung cấp cho con nghiện như vừa qua cơ quan công an đã phát hiện ở một số địa phương. Mặt khác, ma túy từ nước ngoài tràn vào nước ta qua đủ ngả, đường bộ, đường biển và cả đường hàng không.

Các lực lượng chức năng đang ngày đêm ngăn chặn vòi bạch tuộc muốn vươn đến Việt Nam để đầu độc thanh thiếu niên. Ma túy là ngành kinh doanh tàn bạo nhưng lợi nhuận khủng khiếp nên những kẻ đầu cơ luôn dẫn dụ thanh thiếu niên để tạo thị trường béo bở.

Những quán bar là nơi dễ tiêu thụ ma túy nhất. Nơi đây là phần nổi của tảng băng mà nếu sớm phát hiện, điều tra thì có thể lần ra chân rết buôn bán, phát tán chất gây nghiện ra cộng đồng.

Lơ là với hiểm họa này, du di với các quán bar vi phạm thì làm sao ngăn chặn thành công hiểm họa ma túy đối với xã hội?

Trách nhiệm của cán bộ địa phương đối với những quán bar thác loạn, nghiện ngập là không thể chối cãi. Xử lý thích đáng mới mong chặn được các vòi bạch tuộc vươn vào cộng đồng đầu độc thanh thiếu niên.