Pháp luật

Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo

Trần Thái

(NLĐO) - Nữ bị cáo từng làm chủ một doanh nghiệp xây dựng hiện phải mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Ngày 26-11, TAND TPHCM xét xử Trần Thị Kim Thảo (SN 1982, quê Tây Ninh) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo nội dung vụ án, sau hơn 9 năm chung sống như vợ chồng với ông Th., giám đốc một công ty xây dựng, Thảo có với ông này hai đứa con. Tháng 5-2019, ông Th. phạm pháp và đi tù.

- Ảnh 1.

Nữ bị cáo từng thay chồng "hờ" làm chủ doanh nghiệp nay phải bán vé số dạo mưu sinh

Ngày ông Th. bị tạm giam, công ty rơi vào cảnh không người điều hành. Tại trụ sở công an, người đàn ông này ký quyết định bổ nhiệm Thảo giữ chức phó giám đốc, kiêm quản lý chiếc ôtô của công ty mua trả góp. Lời dặn duy nhất là "được sử dụng nhưng tuyệt đối không được bán hay cầm cố".

Thế nhưng, ngày 18-3-2020, Thảo đã mang ô tô cầm cố cho ông L. lấy 300 triệu đồng, lãi suất 4%/tháng, thời hạn vay 1 tháng (hai bên có viết giấy biên nhận). Lần vay này, Thảo đã thanh toán đủ gốc và lãi cho ông L. và nhận lại xe.

Sau đó, Thảo biết ông L. sẽ nhận cầm xe có giấy tờ kèm theo với số tiền cao hơn, Thảo nảy sinh ý định làm giấy chứng nhận xe giả. Thảo sử dụng Facebook "Thảo Tây" liên hệ với đối tượng không rõ lai lịch làm giấy đăng ký xe giả với giá 2,5 triệu đồng.

Đến ngày 2-10-2020, Thảo liên hệ với ông L. cầm xe để vay số tiền 500 triệu đồng. Trả lãi được 2 tháng thì Thảo không trả nỗi nữa rồi chặn liên lạc với ông L. Ông L. phát hiện Thảo đã dùng giấy tờ xe giả để cầm cố và bỏ trốn. Ngày 12-5-2021, ông L. làm đơn tố cáo Thảo.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thảo 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Tại toà, bị cáo Thảo kể rằng bị cáo không biết gì về xây dựng nên càng ngày công ty càng nợ nần, khốn đốn. Đến nay, bị cáo được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ và phải đi bán vé số dạo để kiếm tiền nuôi các con.


lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công ty Xây dựng
