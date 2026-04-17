HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quân đội Lebanon cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah kiềm chế và hướng tới hòa bình sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực ở Lebanon.

Quân đội Lebanon hôm 17-4 cho biết đã ghi nhận một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ Israel. Theo quân đội Lebanon, một số cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn, ngoài ra còn có các vụ pháo kích lẻ tẻ nhắm vào một số làng mạc.

img

Người dân bắn pháo ăn mừng sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Beirut - Lebanon rạng sáng 17-4. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Lebanon cũng nhắc lại lời kêu gọi người dân thận trọng khi trở về làng và thị trấn phía Nam khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm ngày 16-4 (giờ địa phương).

Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon kiềm chế và hướng tới hòa bình trong thông điệp được đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày nói trên có hiệu lực.

Việc tạm ngừng các hành động thù địch tại Lebanon có thể giúp mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump hôm 16-4 gợi ý rằng sẽ có diễn biến mới về Iran, có thể là trong tuần tới.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran, tuyên bố Tehran sẵn sàng làm những điều mà họ không làm cách đây hai tháng.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã triển khai 12 tàu, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

CENTCOM tuyên bố rằng cho đến nay đã có 14 tàu "quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa" kể từ khi nó có hiệu lực. CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ phong tỏa "các cảng và bờ biển của Iran".

Ông Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý giao uranium làm giàu; giải quyết "cuộc chiến thứ 10"

(NLĐO) - Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao nộp lượng uranium làm giàu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuyển hướng chiến lược trong cuộc xung đột với Iran, từ sử dụng sức mạnh quân sự sang tăng cường sức ép kinh tế.

(NLĐO) – Giữa bối cảnh Iran kiên quyết không thỏa hiệp về quyền làm giàu hạt nhân, Trung Đông bất ngờ đón nhận tín hiệu hạ nhiệt.

Donald Trump Israel Iran Lebanon ngừng bắn Hezbollah
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo