Quân đội Lebanon cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Quân đội Lebanon hôm 17-4 cho biết đã ghi nhận một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ Israel. Theo quân đội Lebanon, một số cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn, ngoài ra còn có các vụ pháo kích lẻ tẻ nhắm vào một số làng mạc.

Người dân bắn pháo ăn mừng sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Beirut - Lebanon rạng sáng 17-4. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Lebanon cũng nhắc lại lời kêu gọi người dân thận trọng khi trở về làng và thị trấn phía Nam khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm ngày 16-4 (giờ địa phương).

Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon kiềm chế và hướng tới hòa bình trong thông điệp được đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày nói trên có hiệu lực.

Việc tạm ngừng các hành động thù địch tại Lebanon có thể giúp mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump hôm 16-4 gợi ý rằng sẽ có diễn biến mới về Iran, có thể là trong tuần tới.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran, tuyên bố Tehran sẵn sàng làm những điều mà họ không làm cách đây hai tháng.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã triển khai 12 tàu, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.