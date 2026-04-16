HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran buông lời dứt khoát; ông Donald Trump báo tin lạc quan

Huệ Bình

(NLĐO) – Giữa bối cảnh Iran kiên quyết không thỏa hiệp về quyền làm giàu hạt nhân, Trung Đông bất ngờ đón nhận tín hiệu hạ nhiệt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân của Iran được thiết lập vững chắc dựa trên luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 16-4, ông Baqaei bác bỏ những gì ông mô tả là suy đoán vô căn cứ của truyền thông phương Tây về chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Trang News On Air dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các quyền hợp pháp của quốc gia, vốn được luật pháp quốc tế công nhận, là điều không thể đem ra đàm phán.

Ông Baqaei khẳng định quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình không phải là một đặc ân hay sự nhân nhượng từ bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Do đó không thể bị tước bỏ dưới áp lực hoặc trong bối cảnh xung đột.

Ông cho biết chừng nào Iran còn là một bên ký kết NPT, quốc gia này phải được hưởng đầy đủ lợi ích từ các điều khoản của hiệp ước này.

Lên tiếng về những luồng thông tin cho rằng hai bên đã thảo luận vấn đề làm giàu hạt nhân tại Pakistan, ông Baqaei khẳng định chừng nào chưa có một khuôn khổ toàn diện, thì chưa thể có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Ông lưu ý khi những điều khoản chung chưa được thống nhất, việc thảo luận chi tiết về các vấn đề nhạy cảm - đặc biệt là chuyện hòa bình hay xung đột giữa Iran và Mỹ - là vẫn còn quá sớm.

Tổng thống Donald Trump báo tin vui, Iran dội "gáo nước lạnh"

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (từ trái qua). Ảnh: AP

Song song với những tuyên bố cứng rắn từ phía Iran, tình hình Trung Đông còn đón nhận một thông tin quan trọng khác.

Kênh Al Jazeera dẫn thông báo mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ đối thoại lần đầu tiên sau 34 năm vào ngày 16-4 (giờ Mỹ).

Ông Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social vào cuối ngày 15-4: "Đang cố gắng tạo ra một chút không gian để thở giữa Israel và Lebanon. Đã một thời gian dài kể từ khi hai nhà lãnh đạo không đối thoại với nhau, khoảng 34 năm. Việc này sẽ diễn ra vào ngày mai. Thật tuyệt vời!"

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không nêu đích danh các nhà lãnh đạo sẽ tham gia đối thoại. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía Israel hay Lebanon.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon. Ảnh: Al Jazeera

Theo tiết lộ của bà Gila Gamliel (một thành viên trong nội các an ninh Israel) với Đài phát thanh Quân đội Israel vào ngày 16-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hội đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Trong khi đó, các quan chức Lebanon nói với các hãng tin rằng họ "không có thông tin" về bất kỳ cuộc tiếp xúc hay hội đàm sắp tới nào với lãnh đạo Israel.

Thông báo nêu trên của ông Donald Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi các đại sứ của Israel và Lebanon tổ chức cuộc hội đàm ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau hơn ba thập kỷ tại Washington, DC.

Trong ngày 15-4, quân đội Israel thực hiện ba cuộc không kích liên tiếp vào làng Mayfadoun, khiến 4 nhân viên cứu hộ Lebanon thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tấn công vào khu vực lân cận của một trong những bệnh viện cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Lebanon, thuộc thị trấn Tebnine.

Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra quanh thị trấn Bint Jbeil.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông 16-4: Mỹ tuyên bố chặn 10 tàu ở Hormuz, Israel gây bất ngờ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 16-4 cho biết Mỹ và Iran sẵn sàng tổ chức lại các cuộc đàm phán trong thời gian sớm nhất.

Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran: “Sẽ đánh chìm tàu Mỹ ngay đợt tên lửa đầu tiên”

(NLĐO) - Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ đánh chìm tàu chiến Mỹ nếu Washington tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ muốn tăng áp lực kinh tế để buộc Iran khuất phục

(NLĐO) – Bộ Tài chính Mỹ gửi thư cho các tổ chức tài chính ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ, dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp vì giao dịch với Iran.

Donald Trump hạt nhân Trung Đông Lebanon Mỹ - Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo