Iran buông lời dứt khoát; ông Donald Trump báo tin lạc quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân của Iran được thiết lập vững chắc dựa trên luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 16-4, ông Baqaei bác bỏ những gì ông mô tả là suy đoán vô căn cứ của truyền thông phương Tây về chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Trang News On Air dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các quyền hợp pháp của quốc gia, vốn được luật pháp quốc tế công nhận, là điều không thể đem ra đàm phán.

Ông Baqaei khẳng định quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình không phải là một đặc ân hay sự nhân nhượng từ bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Do đó không thể bị tước bỏ dưới áp lực hoặc trong bối cảnh xung đột.

Ông cho biết chừng nào Iran còn là một bên ký kết NPT, quốc gia này phải được hưởng đầy đủ lợi ích từ các điều khoản của hiệp ước này.

Lên tiếng về những luồng thông tin cho rằng hai bên đã thảo luận vấn đề làm giàu hạt nhân tại Pakistan, ông Baqaei khẳng định chừng nào chưa có một khuôn khổ toàn diện, thì chưa thể có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Ông lưu ý khi những điều khoản chung chưa được thống nhất, việc thảo luận chi tiết về các vấn đề nhạy cảm - đặc biệt là chuyện hòa bình hay xung đột giữa Iran và Mỹ - là vẫn còn quá sớm.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (từ trái qua). Ảnh: AP

Song song với những tuyên bố cứng rắn từ phía Iran, tình hình Trung Đông còn đón nhận một thông tin quan trọng khác.

Kênh Al Jazeera dẫn thông báo mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ đối thoại lần đầu tiên sau 34 năm vào ngày 16-4 (giờ Mỹ).

Ông Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social vào cuối ngày 15-4: "Đang cố gắng tạo ra một chút không gian để thở giữa Israel và Lebanon. Đã một thời gian dài kể từ khi hai nhà lãnh đạo không đối thoại với nhau, khoảng 34 năm. Việc này sẽ diễn ra vào ngày mai. Thật tuyệt vời!"

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không nêu đích danh các nhà lãnh đạo sẽ tham gia đối thoại. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía Israel hay Lebanon.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon. Ảnh: Al Jazeera

Theo tiết lộ của bà Gila Gamliel (một thành viên trong nội các an ninh Israel) với Đài phát thanh Quân đội Israel vào ngày 16-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hội đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Trong khi đó, các quan chức Lebanon nói với các hãng tin rằng họ "không có thông tin" về bất kỳ cuộc tiếp xúc hay hội đàm sắp tới nào với lãnh đạo Israel.

Thông báo nêu trên của ông Donald Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi các đại sứ của Israel và Lebanon tổ chức cuộc hội đàm ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau hơn ba thập kỷ tại Washington, DC.

Trong ngày 15-4, quân đội Israel thực hiện ba cuộc không kích liên tiếp vào làng Mayfadoun, khiến 4 nhân viên cứu hộ Lebanon thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tấn công vào khu vực lân cận của một trong những bệnh viện cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Lebanon, thuộc thị trấn Tebnine.

Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra quanh thị trấn Bint Jbeil.