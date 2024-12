Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, có bài viết: "Quân đội nhân dân Việt Nam - niềm tự hào dân tộc".

Trong bài viết, Tổng Bí thư khẳng định sau 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé, trang bị thô sơ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt.

Theo Tổng Bí thư, trong thời kỳ đổi mới đất nước, bản chất tốt đẹp và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" được tôi luyện qua 2 cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quân đội nhân dân Việt Nam gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm công tác dân vận đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh những "anh bộ đội" Việt Nam trong đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế ở nhiều miền đất còn khói lửa chiến tranh trên thế giới đã cho thấy tầm và lực mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp mặt thanh niên Quân đội vào chiều 18-12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta. Để đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng Quân đội nhân dân cần phát huy cao độ bản chất tốt đẹp và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

"Quân đội phải "hiếu với dân", có trách nhiệm "phụng sự nhân dân", "phục vụ Tổ quốc", tôn trọng nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đi dân nhớ, ở dân thương. Đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân xây dựng, phát huy "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc" - Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với những chiến công chói lọi, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong suốt 80 năm qua, với bản chất cách mạng và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", quân đội ta xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý trên toàn thế giới.