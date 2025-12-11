HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Quân đội Thái Lan - Campuchia lên tiếng về đụng độ ở biên giới

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Thái Lan xác nhận 3 lực lượng vũ trang phối hợp chọn mục tiêu đối phó "mối đe dọa hiện hữu" khi xung đột biên giới leo thang.

Lực lượng vũ trang Thái Lan nhấn mạnh mọi cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu trong lãnh thổ Campuchia đều dựa trên các đánh giá tình báo phối hợp của cả 3 quân chủng.

Hoạt động được triển khai với bằng chứng rõ ràng về "các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và an toàn của dân thường" - theo quân đội Thái Lan.

img

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri. Ảnh: The Nation

Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm 10-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri nhấn mạnh việc lựa chọn mục tiêu tuân theo quy trình nghiêm ngặt với sự tham gia của Lục quân, Hải quân và Không quân Hoàng gia Thái Lan. Mỗi mục tiêu đều được xếp hạng theo mức độ ưu tiên và tầm quan trọng chiến lược.

Theo The Nation, trong 3 ngày qua, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các hoạt động trên không hỗ trợ lực lượng mặt đất dọc toàn tuyến biên giới. Các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự, cơ sở điều khiển máy bay không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược và các thiết bị được coi là đe dọa an ninh quốc gia và an toàn của thường dân Thái Lan.

Trong khi đó, theo The Phnom Penh Post, Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ thông tin của truyền thông Thái Lan cho rằng Campuchia sử dụng lính đánh thuê nước ngoài để hỗ trợ triển khai máy bay không người lái cảm tử trong cuộc xung đột biên giới.

Bộ Quốc phòng Campuchia coi những cáo buộc đó là "sai sự thật, bịa đặt, giả mạo và nhằm bôi nhọ Campuchia".

Trước đó, truyền thông Thái Lan hôm 11-12 đưa tin các nguồn tin quân sự Thái Lan tại Quân khu 2 nghi ngờ "người nước ngoài nói tiếng Anh" đang điều khiển các máy bay không người lái. Họ cáo buộc Campuchia thuê lính đánh thuê để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại cửa khẩu An Ses.

Tin liên quan

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Hơn nửa triệu người sơ tán

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Hơn nửa triệu người sơ tán

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt cuộc xung đột biên giới bùng phát từ ngày 8-12.

Diễn biến mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Mỹ kêu gọi Thái Lan - Campuchia chấm dứt ngay lập tức xung đột tại biên giới và nối lại các biện pháp giảm căng thẳng

Thái Lan - Campuchia nói về tình hình mới nhất ở biên giới

(NLĐO) - Xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia đã tiếp diễn vào sáng sớm 9-12.

tình báo lính đánh thuê xung đột biên giới Campuchia Thái Lan
