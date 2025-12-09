Thái Lan - Campuchia nói về tình hình mới nhất ở biên giới

Tờ Nation của Thái Lan đưa tin lúc 4 giờ 50 phút ngày 9-12, Quân khu 2 của nước này báo cáo lực lượng Campuchia đã phát động một chiến dịch quân sự mới, bắn các hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 vào 4 địa điểm ở phía biên giới Thái Lan: Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai.

Phía Thái Lan cáo buộc rằng Campuchia đã nổ súng trước, buộc Thái Lan phải đáp trả; nói thêm rằng phía Campuchia đang ghi lại hình ảnh các cuộc đụng độ "để trình bày với thế giới và tự nhận mình là nạn nhân, mặc dù chính họ đã nhiều lần chủ động tấn công".



Tuyên bố nhấn mạnh rằng lực lượng Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả để vô hiệu hóa mối đe dọa, chấm dứt hỏa lực thù địch và bảo vệ các cộng đồng biên giới cũng như chủ quyền đất nước.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn - Ảnh: NATION

Cũng theo tờ báo này, các cuộc đụng độ trong khu vực vẫn đang tiếp diễn trong sáng 9-12, cả hai bên đều nổ súng. Phía Thái Lan khẳng định việc sử dụng vũ khí của họ vẫn ở mức độ vừa phải, chỉ tập trung vào các vị trí quân sự và căn cứ hỏa lực của Campuchia được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Khmer Times của Campuchia cáo buộc ngược lại rằng quân đội Thái Lan đã phát động một cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Campuchia từ ngày 7-12, tuyên bố chủ quyển với một vùng đất mà họ cho là lãnh thổ của Thái Lan,

Phía Campuchia xác nhận họ đã quay phim lại diễn biến, cho biết thêm rằng đoạn phim từ camera an ninh của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey đã ghi lại cảnh xe tăng và lực lượng bán quân sự của Thái Lan vượt qua biên giới và tiến vào làng Prey Chan vào chiều 8-12.

Campuchia cũng cáo buộc các cuộc pháo kích trước đó từ Thái Lan đã khiến cư dân vùng biên giới phải sơ tán và cho rằng đối phương đã vi phạm thỏa thuận hòa bình.



Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết bộ này lên án mạnh mẽ hành động của Thái Lan nhưng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố chung về Thỏa thuận Hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng cho rằng nước này đã kiềm chế tối đa và không trả đũa, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp để thúc đẩy hợp tác thiết thực, củng cố hòa bình và ổn định giữa hai nước, để tình hình sớm trở lại bình thường.