HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Quan hệ Trung - Nga bước sang giai đoạn mới

Hoàng Phương

Hai nước đã ký 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải và hợp tác quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh hôm 20-5, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung - Nga.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý năm nay đánh dấu 25 năm ký kết hiệp ước nói trên và 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung - Nga. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá mối quan hệ song phương này có thể phát triển vững chắc đến giờ là nhờ hai nước không ngừng củng cố lòng tin chính trị và phối hợp chiến lược, mở rộng hợp tác lên tầm cao mới. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quan hệ hai nước đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều thành tựu lớn hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn.

Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin nhận định hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực năng lượng đang là động lực chính thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. "Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga tiếp tục giữ vai trò là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy, trong khi Trung Quốc vẫn là bên tiêu thụ có trách nhiệm đối với các nguồn tài nguyên này" - ông Putin nhận định. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và công nghệ tiên tiến. Cũng theo ông Putin, hợp tác đối ngoại giữa hai nước là "một trong những yếu tố then chốt giúp ổn định tình hình quốc tế".

Tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã ký tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa hai nước. Ngoài ra, theo hãng tin Anadolu, hai bên còn ký một tuyên bố chung về việc xây dựng thế giới đa cực và thiết lập kiểu quan hệ quốc tế mới.

Quan hệ Trung - Nga bước sang giai đoạn mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đón ở thủ đô Bắc Kinh hôm 20-5Ảnh: AP

Theo sau hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã ký 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải và hợp tác quốc tế. Tổng thống Putin cho biết thương mại Nga - Trung đang tiếp tục tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh hai nước hiện là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Theo nhà lãnh đạo Nga, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đã đạt gần 240 tỉ USD, với cơ cấu thương mại ngày càng đa dạng hơn, bao gồm nhiều mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Hai nước đã xây dựng được một hệ thống thương mại song phương ổn định, có khả năng chống chịu trước sức ép bên ngoài và biến động của thị trường toàn cầu. Ông Putin cho rằng việc sử dụng nội tệ trong thanh toán thương mại giúp bảo đảm tính ổn định cho hợp tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời tiết lộ gần như toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu Nga - Trung hiện được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho biết cơ chế miễn thị thực song phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. "Trong năm 2025, hơn 2 triệu người Nga đã đến Trung Quốc, trong khi hơn 1 triệu công dân Trung Quốc đã tới Nga" - ông Putin cho biết. 

Tiến triển về dự án đường ống dẫn khí đốt mới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20-5 cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận tổng thể về các thông số chính của dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc mang tên "Sức mạnh Siberia 2", trong đó có tuyến đường vận chuyển và phương thức xây dựng. Theo đài RT, ông Peskov cho biết hai nước vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết nhưng nhận định những tiến triển đạt được đến nay là "một thành tựu khá lớn".

Theo kế hoạch, tuyến đường ống trên dài 2.600 km, dự kiến vận chuyển 50 tỉ m3 khí đốt mỗi năm từ Nga sang Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Moscow và Bắc Kinh hồi tháng 9-2025 đã ký một bản ghi nhớ ràng buộc về mặt pháp lý để thúc đẩy dự án nhưng các vấn đề về giá cả, điều khoản tài chính và thời điểm bắt đầu cung cấp khí đốt vẫn chưa được giải quyết.

Theo đài CNBC, Trung Quốc muốn giá khí đốt đi qua đường ống này tương đương giá nội địa của Nga, tức khoảng 120 - 130 USD/1.000 m3. Trong khi đó, Moscow lại muốn mức giá gần với dự án "Sức mạnh Siberia 1", mà theo ước tính của giới phân tích, cao hơn gấp đôi mức trên. "Sức mạnh Siberia 1" chính thức hoạt động từ năm 2019, hiện cung cấp cho Trung Quốc 28 tỉ m3 khí đốt của Nga mỗi năm.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt ổn định cho Trung Quốc. Ông cho biết thêm Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Rosatom đang hoàn thiện việc xây dựng các tổ máy mới tại những nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác năng lượng song phương. Trong khi đó, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc đã tăng 35% trong quý I/2026, đồng thời nhấn mạnh Moscow hiện là một trong những nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Bắc Kinh.

Anh Thư


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo