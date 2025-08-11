Chiều 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc đến ngày 13-8, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân.

Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Chuyến thăm là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngay sau khi tới Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao đóng góp của các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam: Tham gia xây dựng chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy ngành công nghệ chiến lược; hỗ trợ trường đại học, doanh nghiệp nâng cao đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường... Nhiều thành viên của mạng lưới đã mở doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ưu tiên như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh, robotics, thiết bị tự hành, hàng không - vũ trụ… đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đánh giá cao các sáng kiến của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam. Tổng Bí thư cũng nhắc nhở các thành viên mạng lưới tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước để hình thành giải pháp, sản phẩm cụ thể, giá trị gia tăng cao, góp phần đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Cầu nối vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hàn Quốc. Chương trình do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện giới nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, một số đại biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bước phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua; vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Những người bạn Hàn Quốc khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển; là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn những người bạn Hàn Quốc thời gian qua đã có nhiều đóng góp, vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan, những người bạn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã tiếp ông Ahn Gyu Back, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác, phát huy vai trò cầu nối, góp phần giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho việc thực hiện các thỏa thuận và hiệp định đã ký giữa hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Ông Ahn Gyu khẳng định Quốc hội Hàn Quốc và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Việt Nam thực hiện những mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và biến khoa học - công nghệ thành lĩnh vực hợp tác trụ cột.

Khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Bày tỏ xúc động tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Bác đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm sóc để Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ gần gũi, tăng thêm tình đoàn kết giữa những người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc; để những người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện tình cảm với Bác, thấy gần gũi hơn với đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN Gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào; mong muốn kiều bào quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc lưu ý tăng cường dạy tiếng Việt cho con em kiều bào; động viên kiều bào tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại và luôn hướng về Tổ quốc. Thông tin tới kiều bào về những thành tựu nổi bật của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tổng Bí thư khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và từ thiện.



