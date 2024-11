Không gian giao lưu văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc tại Long An

Nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024, từ ngày 28-11 đến 4-12, "Không gian Giao lưu văn hóa và Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An – Hàn Quốc năm 2024" được tổ chức tại TP Tân An, tỉnh Long An.

Lãnh đạo tỉnh Long An và lãnh đạo TP Tân An tham gia cắt băng khai mạc

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước; đồng thời tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu thương mại giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố và một số địa phương của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các địa phương Hàn Quốc gặp gỡ, tìm hiểu thị trường và đẩy mạnh hợp tác trong đầu tư công nghiệp, thương mại, văn hóa ẩm thực, thể thao và du lịch; cơ hội tìm kiếm đối tác, liên kết mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu đặc trưng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không gian giao lưu văn hóa là sự kết nối các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh lần thứ 2 năm 2024 của tỉnh Long An, qua đó giới thiệu những hoạt động phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác thông tin đối ngoại của Long An; đặc biệt là nước bạn Hàn Quốc. Đồng thời, phục vụ du khách đến với Long An, giúp ngành Du lịch Long An phát triển theo hướng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Long An (bìa phải) Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa (thứ 2 từ phải sang) tham quan các gian hàng tại hội chợ

Đối với hội chợ, đã thu hút hơn 250 gian hàng tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó có nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu tiểu, sản phẩm làng nghề,…

Bánh dân gian và các loại sản phẩm đặc trưng tại hội chợ

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Long An, cho biết thông qua Không gian Giao lưu văn hóa và Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc nói riêng và chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh lần thứ 2 nói chung, tỉnh Long An mong muốn giới thiệu đến tất cả du khách những nét độc đáo, những không gian trải nghiệm thú vị và tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc luôn bền chặt và ấm nồng.