QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: Phối hợp chiến lược ở tầm cao mới

Tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững.

Ngày 15-4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Tăng cường hợp tác thực chất

Tại hội đàm sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên, sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước. Điều này thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khóa mới mong muốn cùng ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đẩy mạnh kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể "6 hơn", duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao hai nước.Ảnh: TTXVN

Mở cửa tối đa cho giao thương

Cũng tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược...

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược; thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" với Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai"; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai 3 dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh việc càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư; tăng cường kết nối chính sách khoa học - công nghệ; cùng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới…

Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt - Trung trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Trung Quốc trong việc thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982.

Ký kết 17 văn kiện hợp tác Sau hội đàm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng chứng kiến lễ ký kết 17 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học - công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương, thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm. Trong 17 văn kiện, đáng chú ý có Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2030; Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc; Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Bắc Kinh giai đoạn 2026 - 2030; Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Tập trung kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam chân thành mong muốn và quyết tâm cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, lên tầm cao mới, trong đó hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực phải xứng tầm là nền tảng vật chất, động lực quan trọng, mạnh mẽ cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam; đề nghị hai bên tập trung ưu tiên triển khai hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực, huy động vốn trong lĩnh vực đường sắt; triển khai tốt các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy kết nối logistics đa phương thức. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy nâng tầm hợp tác thương mại cân bằng hơn, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các nông sản chất lượng cao của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc" và cùng hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng pháp luật và giám sát, góp phần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai bên.



