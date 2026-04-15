Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ngày 15-4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Tại buổi hội kiến, hai bên đã chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và hoạt động của hai cơ quan lập pháp; vui mừng nhận thấy cùng với đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước và những tiến triển tốt đẹp trong giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Vui mừng thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm nhằm kế thừa và tiếp nối chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Trung; cùng các lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có đồng chí Triệu Lạc Tế, xác lập tầm cao mới về gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng của Trung Quốc và thành công của Kỳ họp lần thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV, đánh giá cao những thành tựu lý luận và thực tiễn của Trung Quốc về xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân toàn quá trình, tin tưởng Trung Quốc sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 theo định hướng phát triển chất lượng cao.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc - chuyến thăm đầu tiên ngay sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI; nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa có truyền thống hữu nghị lâu đời, hai nước có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, truyền thống văn hóa xã hội, Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng thể chế và công tác lập pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy trao đổi đoàn Nhân đại/Hội đồng Nhân dân địa phương, nhất là các địa phương giáp biên hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng pháp luật và giám sát, góp phần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng hơn, chuyển mạnh từ giao thương thông thường sang gắn kết sâu sắc về liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, có các cơ chế đặc thù cho hợp tác đường sắt, đảm bảo an ninh năng lượng, đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc tuyên truyền, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; cùng thúc đẩy kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, giữ gìn tình cảm hữu nghị giữa hai bên.

Đánh giá cao và nhất trí với những ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực, trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm Trung Quốc đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó, tích cực chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cùng thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cũng đã giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một số bộ luật mới đáng chú ý của Trung Quốc, trong đó có Pháp điển về Môi trường sinh thái, Luật thúc đẩy đoàn kết, tiến bộ dân tộc và Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo