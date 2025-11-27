Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

Ngày 27-11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Hội nghị thông tin báo chí hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết cách đây 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945, tại Bình Hòa Nam bên bờ hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng và quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9 trên địa bàn Nam bộ.

Tiếp đó, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ, phần Cực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.

Đại tá Nguyễn Như Trúc phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trong đó, có tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công"; bổ sung, tái bản sách "Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945-2025)"; xây dựng tập 9 phim truyền thống "Quân khu 7 - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" giai đoạn 2020 - 2025.

Quân khu 7 cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm lịch sử vẻ vang của Quân khu 7", hội thi kể chuyện chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7, cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7...

Dịp này, Quân khu 7 xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu. Theo đó, chương trình có chủ đề: "Sức mạnh miền Đông", gồm 8 tiết mục và chia làm 2 chương: Ký ức và Tầm nhìn.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, Quân khu 7 đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn tại các xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh). Trong đó, khánh thành, bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"; khởi công xây dựng phòng học chuyên dùng, tặng quà 20 và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; khánh thành, bàn giao 5 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân".

Quân khu 7 bàn giao nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho người dân tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh)

Cạnh đó, tổ chức "Phiên chợ 0 đồng, Nghĩa tình Quân - Dân", khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 400 người dân, đối tượng chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 dự kiến tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân khu vào ngày 9-12. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 (Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM) và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh trên địa bàn Quân khu tiếp sóng.