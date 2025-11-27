Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Ngày 27-11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Hội nghị thông tin báo chí hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết cách đây 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945, tại Bình Hòa Nam bên bờ hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng và quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9 trên địa bàn Nam bộ.

Tiếp đó, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ, phần Cực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới" - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Như Trúc phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trong đó, có tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công"; bổ sung, tái bản sách "Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945-2025)"; xây dựng tập 9 phim truyền thống "Quân khu 7 - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" giai đoạn 2020 - 2025.

Quân khu 7 cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm lịch sử vẻ vang của Quân khu 7", hội thi kể chuyện chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7, cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7...

Dịp này, Quân khu 7 xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu. Theo đó, chương trình có chủ đề: "Sức mạnh miền Đông", gồm 8 tiết mục và chia làm 2 chương: Ký ức và Tầm nhìn.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, Quân khu 7 đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn tại các xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh). Trong đó, khánh thành, bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"; khởi công xây dựng phòng học chuyên dùng, tặng quà 20 và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; khánh thành, bàn giao 5 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân".

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới" - Ảnh 2.

Quân khu 7 bàn giao nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho người dân tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh)

Cạnh đó, tổ chức "Phiên chợ 0 đồng, Nghĩa tình Quân - Dân", khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 400 người dân, đối tượng chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 dự kiến tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân khu vào ngày 9-12. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 (Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM) và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh trên địa bàn Quân khu tiếp sóng.

Tin liên quan

Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy

Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy

Ngày 4-8, Quân khu 7 đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu 7.

Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 7: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết

(NLĐO) – Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 7 đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo

Quân khu 7 tặng bằng khen cho 75 tập thể, cá nhân phối hợp tuyên truyền

Báo Người Lao Động và cá nhân nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen

Quân khu 7 ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Quân khu 7 80 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo