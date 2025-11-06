HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ.

Ngày 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K) Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Tại lễ xuất quân, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã thông báo quyết định về việc huy động lực lượng trực tiếp tham gia các Đội K tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và phân định các khu vực sẽ được các Đội K tìm kiếm.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 1.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội K xem phim tài liệu tại buổi lễ xuất quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đội K tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, nhận định: "Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, giúp thân nhân, gia đình liệt sĩ xoa dịu, vơi đi nỗi đau chiến tranh và hoàn thành nghĩa vụ đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 Trần Chí Tâm đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường phối hợp đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các Đội K quán triệt, thực hiện tốt phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Quân khu 7 là: "Chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện dứt điểm từng thông tin, thời gian tìm kiếm trên đất nước Campuchia không chỉ giới hạn mùa khô mà cả mùa mưa nếu có thông tin và phải tiến hành làm ngay". 

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 3.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đội K tại lễ xuất quân.

Cùng với đó, các chiến sĩ luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tập trung rà soát kỹ địa bàn, tổ chức kết luận thông tin khu vực đã đào tìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản tìm kiếm hết các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng đặc biệt lưu ý: "Việc tổ chức nhiệm vụ tìm kiếm trên đất Campuchia phải xác định rõ là làm việc ở môi trường quốc tế, phải chấp hành nghiêm quy định, pháp luật của nước sở tại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo vệ, tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm và bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt, nhất là con người. Hiệp đồng chặt chẽ với các đội quy tập của các Quân khu 5, 9 và địa phương Campuchia, tạo thuận lợi nhất trong thực hiện nhiệm vụ…".

Trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ. Tại Campuchia, Đội K70 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kampong Cham và tỉnh TBong Khnum; Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Siem Riep, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Oldar Meanchey; Đội K72 khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom; Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Svay Rieng, tỉnh Battambang và tỉnh Pailin.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 4.

Đại tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73, phát biểu tại buổi lễ xuất quân.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai đã trao tặng hoa và quà động viên các cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 5.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 - tặng hoa, trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ các Đội K chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao tặng những phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đồng thời trao bằng khen cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025).

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 7.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025).

Ngay sau lễ xuất quân, các đại biểu đã tiễn cán bộ, chiến sĩ các Đội K qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát lên đường làm nhiệm vụ. Trước đó, các đại biểu đã dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

Một số hình ảnh tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82:

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 8.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 9.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 10.

Trao vòng hoa nguyệt quế cho cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 11.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 12.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 13.

Các đại biểu tiễn Đội K sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 14.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 15.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 16.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 17.

Cán bộ, chiến sĩ các Đội K sẵn sàng sang thực hiện nhiệm vụ ở nước bạn.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 18.

Cán bộ, chiến sĩ các Đội K sẵn sàng sang thực hiện nhiệm vụ ở nước bạn.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 19.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 20.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 21.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 22.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 23.


Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 24.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 25.
Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 26.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

    Thông báo