Quân khu 7 thực hiện 100 mâm cơm Tết quân dân tại Long An

Ngày 19-12, Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì hội nghị.

Quân khu 7 và UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2025

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Bắc, Tổng Biên tập Báo Quân khu 7 cho biết chương trình "Xuân chiến sĩ" là hoạt động thường niên, do Quân khu 7 phối hợp với các địa phương tổ chức. Chương trình nhằm chăm lo vật chất cho các gia đình khó khăn, chính sách, cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn; mang đến ý nghĩa tinh thần, có sức lan tỏa mạnh không chỉ trên địa bàn Quân khu 7 mà còn đến với vùng biên giới, biển đảo.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Bắc cho biết năm 2025 là năm thứ 10 chương trình "Xuân chiến sĩ" được tổ chức. Chương trình lần này là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm thành Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025); kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 79 năm ngày Truyền thống Quân khu 7.

Chương trình "Xuân Chiến sĩ" năm 2025 sẽ tổ chức vào ngày 17-1-2025 tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở ngành, địa phương của tỉnh chuẩn bị chu đáo chương trình Xuân chiến sĩ

Dự kiến chương trình với chuỗi các hoạt động với 4 nội dung chính, gồm: lễ dâng hương tại Bia truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7; khánh thành nhà tình nghĩa và trường mầm non; tổ chức "Chợ xuân 0 đồng" cùng bữa cơm Tết quân dân; chương trình giao lưu nghệ thuật "Tráng ca Vàm Cỏ Đông". Trong đó, dự kiến bữa cơm Tết quân dân với quy mô 100 mâm cơm (1.000 người dân và đại biểu tham dự).



Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết địa phương rất vinh dự, vui mừng khi được Quân khu 7 chọn làm nơi tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2025. Theo ông Nguyễn Minh Lâm, đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa, thiết thực. Đồng thời, khẳng định tỉnh Long An sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 để tổ chức thành công chương trình.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở ngành, địa phương của tỉnh Long An nghiên cứu và tham mưu các nội dung, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thực hiện tốt chương trình.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chủ động của tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị. Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và các bộ phận liên quan tiếp tục rà soát, nắm chắc những nội dung đang được triển khai, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để chương trình diễn ra thành công, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Qua đó, góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đón Xuân Ất Tỵ vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, ấm áp tình quân - dân.