Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Ngày 6-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc chương trình về nguồn và "Phiên chợ nghĩa tình quân - dân" kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đã dự chương trình.

Các đại biểu dâng hương tại Bia truyền thống Quân khu 7

Mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết trong 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".

Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh trao tặng nhiều phần quà cho người dân

Những năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân, toàn quốc.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, các hoạt động về nguồn tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị cao đẹp của các thế hệ cha anh, tự hào về truyền thống, viết tiếp chiến công, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Người dân tham gia "Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân"

"Phiên chợ 0 đồng, nghĩa tình quân - dân" được bố trí 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản địa phương, giúp quảng bá kinh tế, văn hóa của tỉnh Tây Ninh; tổ chức các trò chơi dân gian, khơi dậy nét đẹp truyền thống. Quân khu 7 cũng trao tặng 1.200 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 100 phần quà của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tặng các gia đình chính sách và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Cùng ngày, tại xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới".

Quân khu 7 bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

69 căn nhà được xây dựng trên phần đất sẵn có của các gia đình, mỗi căn diện tích xây dựng từ 80 - 100 m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 12 tỉ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,9 tỉ đồng, địa phương và gia đình đối ứng kinh phí còn lại.

Các căn nhà này đều nằm cặp đường tuần tra biên giới, kết nối với các chốt dân quân và các điểm dân cư biên giới, rất thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa; tạo điều kiện để người dân an cư lạc nghiệp, gắn bó với biên cương, cùng Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng từ 80 - 100 m2

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - cho biết Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng là chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, vừa có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đến nay, Quân khu 7 đã xây dựng 58 điểm dân cư với hơn 800 căn nhà.

Quân khu 7 đến thăm, tặng quà các đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sôi nổi các hoạt động giao lưu thể dục thể thao

Chính ủy Quân khu 7 chúc mừng các gia đình có ngôi nhà mới, mong muốn họ sẽ sớm ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, biên giới hòa bình, hữu nghị.