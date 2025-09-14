HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Quản lý bay xây dựng kế hoạch dài hạn siết chặt an toàn, an ninh hàng không

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng, triển khai kế hoạch dài hạn bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh hàng không.

Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể, với nguyên tắc "không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì".

Quản lý bay xây dựng kế hoạch dài hạn siết chặt an toàn, an ninh hàng không- Ảnh 1.

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội). Ảnh: VATM

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, VATM đã ban hành kế hoạch với 15 nhóm hành động, tập trung vào 6 nội dung: Nâng cao chất lượng nhân lực; hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn theo chuẩn quốc tế; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giám sát, phòng ngừa rủi ro; xây dựng văn hóa an toàn - chính trực; tăng cường phối hợp liên ngành; củng cố an ninh hàng không và an ninh mạng.

Các biện pháp được triển khai từ quý IV/2025, kéo dài đến 2028, nhằm bảo đảm đồng bộ và kịp thời. Trong đó, VATM nhấn mạnh việc đào tạo, quản lý sức khỏe, tâm lý nhân viên điều hành bay; phát triển văn hóa báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức diễn tập an ninh, bảo vệ hạ tầng số; và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cảng hàng không.

Theo VATM, năm 2024, sản lượng điều hành bay tăng trưởng mạnh, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý. Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, hiện đại hóa hệ thống, kiểm soát rủi ro, giữ toàn bộ hoạt động ở mức an toàn chấp nhận được (ALoSP) theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.

Kế hoạch lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, đồng thời hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ theo hướng bền vững.

Tin liên quan

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về việc người dân mua vé, kiểm tra an ninh lên máy bay qua VNeID

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về việc người dân mua vé, kiểm tra an ninh lên máy bay qua VNeID

(NLĐ)- Tất cả hành khách thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua ứng dụng VNeID.

4 sân bay bị ảnh hưởng, hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5

(NLĐO)- Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác có thể bị tác động.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

an ninh hàng không An toàn hàng không quản lý bay kiểm soát viên không lưu VATM
Lên đầu Top

