Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể, với nguyên tắc "không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì".

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội). Ảnh: VATM

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, VATM đã ban hành kế hoạch với 15 nhóm hành động, tập trung vào 6 nội dung: Nâng cao chất lượng nhân lực; hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn theo chuẩn quốc tế; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giám sát, phòng ngừa rủi ro; xây dựng văn hóa an toàn - chính trực; tăng cường phối hợp liên ngành; củng cố an ninh hàng không và an ninh mạng.

Các biện pháp được triển khai từ quý IV/2025, kéo dài đến 2028, nhằm bảo đảm đồng bộ và kịp thời. Trong đó, VATM nhấn mạnh việc đào tạo, quản lý sức khỏe, tâm lý nhân viên điều hành bay; phát triển văn hóa báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức diễn tập an ninh, bảo vệ hạ tầng số; và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cảng hàng không.

Theo VATM, năm 2024, sản lượng điều hành bay tăng trưởng mạnh, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý. Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, hiện đại hóa hệ thống, kiểm soát rủi ro, giữ toàn bộ hoạt động ở mức an toàn chấp nhận được (ALoSP) theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.

Kế hoạch lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, đồng thời hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ theo hướng bền vững.