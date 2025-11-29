Quản lý thị trường sẽ rà soát từng gian hàng trên chợ mạng để "tìm" hàng giả

Tại diễn đàn chống gian lận thương mại và hàng giả do Trung tâm Phát triển sở hữu trí tuệ phối hợp Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả tổ chức ngày 29-11 ở TPHCM, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam – Cục Sở hữu trí tuệ, cho biết tình trạng hàng hóa vi phạm xuất hiện tràn lan trên thị trường, "từ cây kim, sợi chỉ cho đến những mặt hàng trị giá hàng tỉ đồng đều có thể bị làm giả".

Tuy nhiên, khung xử phạt hiện hành chỉ dừng ở mức tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng với tổ chức, quá thấp so với lợi nhuận mà các đối tượng vi phạm thu được, dẫn đến không đủ sức răn đe.

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, phát biểu tại diễn đàn

Ông Khuê cũng chỉ ra rằng nhiều vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ khi đưa ra tòa lại không xử lý được triệt để. "Tranh chấp sở hữu trí tuệ nhiều khi chỉ dừng lại ở mức xin lỗi, không giải quyết được gốc rễ. Đây là lý do các sai phạm tái diễn" - ông nói.

Sắp tới sẽ có tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả xét xử nhờ đội ngũ thẩm phán có chuyên môn sâu, từ đó xử lý tốt hơn cả tranh chấp và vi phạm trong lĩnh vực này.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết lực lượng quản lý thị trường phải vào cuộc kiểm tra thương mại điện tử xuyên biên giới

Ở góc độ quản lý thị trường, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM – cho biết môi trường thương mại điện tử phát triển quá nhanh khiến áp lực kiểm soát ngày càng lớn. Sở đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng và siết chặt hoạt động kinh doanh online.

Theo bà Ngọc, Sở Công Thương đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là kinh doanh xuyên biên giới, nơi hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc dễ len lỏi.

Các đội quản lý thị trường được giao nhiệm vụ rà soát từng trang thương mại điện tử, từng gian hàng, đồng thời phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để truy vết nguồn hàng, kho hàng và chủ thể kinh doanh.

Bà Ngọc cho biết TPHCM cùng các địa phương giáp ranh có số lượng lớn kho hàng phục vụ bán hàng online, vì vậy cần sự phối hợp liên tỉnh để kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM đưa ra các giải pháp quản lý thương mại điện tử



