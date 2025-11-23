HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Ứng dụng công nghệ để chống hàng giả

Bài và ảnh: Lê Tỉnh

Các công cụ như QR Code, NFC hay chip RFID giúp người dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm

Hàng giả, hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng đang được quảng bá tràn lan trên các kênh thông tin, khiến người dùng "sập bẫy". Theo thống kê, năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỉ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra với gần 10.000 vụ bị xử lý trong các tháng đầu năm 2025.

Dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ cùng hai đồng phạm liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ hơn 1.600 chai kem chống nắng giả Hanayuki Sunscreen Body. Trước đó, Công an TP HCM khởi tố Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Ứng dụng công nghệ để chống hàng giả - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn giúp thị trường phát triển bền vững

Trong năm 2025, nhiều cá nhân nổi tiếng như Gia đình Hải Sen, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hay Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị xử lý liên quan đến quảng cáo, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Trước tình hình này, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở thành giải pháp cấp thiết, giúp bảo vệ người tiêu dùng và minh bạch thị trường. Bộ Công an đã triển khai thí điểm hệ thống VNIDCheck trên nền tảng VNeID, cho phép định danh và truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất thông qua tem truy xuất chống giả điện tử tích hợp QR Code, được xây dựng bài bản theo chuẩn quốc gia kết hợp với công nghệ blockchain. Người tiêu dùng chỉ cần cài ứng dụng VNeID và quét QR Code để kiểm tra và xác thực nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, Việt Nam đã vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia từ tháng 10-2024, mở rộng khả năng giám sát và truy xuất dữ liệu sản phẩm trên toàn quốc. Cùng với các nền tảng quốc gia, nhiều doanh nghiệp (DN) công nghệ Việt Nam đã phát triển các giải pháp truy xuất nguồn gốc riêng. Công ty CP Công nghệ Checkee cung cấp giải pháp theo dõi từng đơn vị sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. Các đơn vị như TraceVerified, VTRACE hay VN Check đã ứng dụng QR Code, IoT (internet vạn vật), AI (trí tuệ nhân tạo) và blockchain (chuỗi khối) để số hóa dữ liệu sản xuất, giám sát chất lượng và bảo đảm tính minh bạch trong các ngành nghề từ nông nghiệp đến thủy sản… Hiện các công cụ như QR Code, NFC hay chip RFID (chip thông minh giúp theo dõi và kiểm tra xuất xứ sản phẩm) ngày càng phổ biến hơn, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Chị Trương Thị Thúy Lan, ngụ tại TP HCM, cho biết để xác minh một bộ mỹ phẩm, chị quét QR Code in trên sản phẩm thì thông tin liên quan sản phẩm như website của công ty bán hàng, thành phần, giá cả, đến ngày và nơi sản xuất đều hiện rõ ràng. Điều này giúp chị quyết định mua hàng nhanh hơn.

Doanh nghiệp còn e dè

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc đang tạo ra tác động tích cực cho hoạt động quản lý thị trường và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Các hệ thống truy xuất tiên tiến còn góp phần nâng cao uy tín DN, tăng niềm tin của người tiêu dùng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều hạn chế. Theo ông Phạm Văn Quân, Tổng Giám đốc Checkee, không ít DN mới chỉ dừng lại ở việc gắn QR Code hoặc chip điện tử như một hình thức nhận diện, quảng bá. Khi quét mã, người tiêu dùng thường chỉ được dẫn tới website hoặc fanpage, trong khi thông tin về quá trình sản xuất, lưu thông và kiểm định chất lượng chưa được tích hợp đầy đủ. Chi phí đầu tư ban đầu cũng là rào cản lớn, đặc biệt với các DN nhỏ và vừa. Ông Lưu Mạnh Hùng, giám đốc một công ty dệt nhuộm tại TP HCM, cho hay để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ từ khâu đầu vào đến thành phẩm, DN phải chi một số tiền không nhỏ. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ, bảo mật, chuẩn hóa dữ liệu và nhân lực chuyên môn cao cũng khiến nhiều DN e dè.

Về mặt công nghệ, bà Lê Ngọc Mỹ Tiên, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP BlockchainWork, cho rằng blockchain là giải pháp tiềm năng nhờ tính minh bạch và bất biến của dữ liệu. Mỗi công đoạn trong chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, vận chuyển đến phân phối, đều có thể được ghi nhận và ký số trên nền tảng này. Khi sản phẩm hoàn thiện, một mã định danh sẽ được gắn trên bao bì, cho phép người tiêu dùng và cơ quan quản lý truy xuất toàn bộ lịch sử sản phẩm với độ tin cậy cao. "Dù vậy, ứng dụng blockchain vẫn gặp khó do thiếu sự đồng bộ giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng, trong khi chi phí vận hành còn cao" - bà Tiên cho biết.

Các chuyên gia khuyến nghị DN cần xác định rõ bài toán kinh doanh, phân loại sản phẩm theo mức độ rủi ro để lựa chọn mô hình truy xuất phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ngoài ra, nên cân nhắc sử dụng chip RFID hoặc QR Code biến đổi để tăng tính bảo mật, tránh tình trạng dữ liệu bị làm giả. Đối với các DN lớn, blockchain có thể trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho đối tác và nhà cung cấp, tạo hệ sinh thái minh bạch, thống nhất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm tới tay người tiêu dùng. 

"Theo bà Lê Ngọc Mỹ Tiên, Nhà nước cần hỗ trợ xây dựng hạ tầng dùng chung, hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và DN, tạo động lực để các đơn vị trong nước ứng dụng công nghệ một cách đồng bộ.


Tin liên quan

Tăng cường chống hàng giả cuối năm

Tăng cường chống hàng giả cuối năm

Lỗ hổng lớn trong các vụ việc hàng giả phát hiện thời gian qua nằm ở khâu hậu kiểm

Ưu tiên chống hàng giả trên thương mại điện tử

Tổng lực lượng QLTT đã thanh tra, kiểm tra hơn 68.000 vụ, phát hiện và xử lý trên 47.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 541 tỉ đồng.

Chống hàng giả trong ngành dược, không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ

Bên cạnh các giải pháp công nghệ vào việc chống hàng giả, việc các doanh nghiệp từ đơn vị, nhà sản xuất dược cho tới các đơn vị phân phối và bán hàng cùng nhau phối hợp để khép kín chuỗi cung ứng dược hạn chế tình trạng dược phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc được bày bán trên thị trường.

ứng dụng công nghệ Ứng dụng VNEID chống hàng giả bảo vệ người tiêu dùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo