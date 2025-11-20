Quản lý thị trường Thanh Hóa có tân chi cục trưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quản lý thị trường Thanh Hóa có tân chi cục trưởng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã được bổ nhiệm giữ chức chi cục trưởng đơn vị này

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc đơn vị sau nhiều tháng khuyết chức danh chi cục trưởng.

Quản lý thị trường Thanh Hóa có tân chi cục trưởng - Ảnh 1.

Ông Đinh Khánh Toàn, tân Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

Theo quyết định, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Hiệu đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa có tên gọi là Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

Từ ngày 1-3-2025, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường chấm dứt hoạt động. Đồng thời, Bộ Công Thương chuyển giao nguyên trạng Cục Quản lý thị trường về cho các tỉnh, thành phố để thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương trước ngày 1-6-2025.

Tại Thanh Hóa, khi tiếp nhận, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa không có Cục trưởng, do trước đó, ngày 16-1-2025, ông Lữ Minh Thư, Cục trưởng đã bị Bộ Công Thương miễn nhiệm chức vụ do bị kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, ông Đinh Khánh Toàn được giao quyền Chi cục trưởng cho đến nay.

Tin liên quan

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa bị thu hồi thẻ kiểm tra

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa bị thu hồi thẻ kiểm tra

(NLĐO) - Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Lữ Minh Thư, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, đã bị thu hồi thẻ kiểm tra thị trường

Kiểm tra việc Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa tạm dừng nhiệm vụ của Đội QLTT số 9

(NLĐO) - Thanh tra Bộ Công Thương sẽ kiểm tra vụ việc Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa tạm dừng chức năng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của Đội quản lý thị trường số 9

Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa không đảm bảo điều kiện bổ nhiệm lại

(NLĐO)- Ông Lê Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, sẽ không đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 12-2 do không đảm bảo điều kiện bổ nhiệm lại

tỉnh Thanh Hóa quản lý thị trường Sở Công Thương Đinh Khánh Toàn tân Chi cục trưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo