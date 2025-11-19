Quản lý thị trường sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Quản lý thị trường sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng ở TP HCM

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Chỉ sau gần một tháng ra quân, QLTT TP HCM đã phát hiện 348 vụ vi phạm

Ngày 19-11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM cho biết sau gần một tháng ra quân kiểm tra thị trường dịp cuối năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 348 vụ vi phạm, tạm giữ 529.694 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính hơn 11 tỉ đồng. Đây là giai đoạn cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

ĐỌC THÊM

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP HCM, cho biết nhiều vụ vi phạm có quy mô lớn, trải dài trên nhiều nhóm hàng. 

Trong đó, 32 vụ nhập lậu bị phát hiện với hơn 31.000 sản phẩm; 181 vụ hàng không rõ nguồn gốc với hơn 341.000 đơn vị hàng hóa; 109 vụ hàng giả với hơn 12.600 sản phẩm. 

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử – vốn là “điểm nóng” những năm gần đây – ghi nhận 90 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 138.726 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc. 

Lĩnh vực thực phẩm cũng đáng lo ngại với 57 vụ, tạm giữ 3,1 tấn và hơn 200.000 sản phẩm thực phẩm không bảo đảm nguồn gốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ thực phẩm chức năng nhập lậu (18.119 hộp) và 50 vụ mỹ phẩm vi phạm với hơn 14.000 sản phẩm.

- Ảnh 1.

Chi cục QLTT TP HCM tiếp tục kiểm tra các điểm kinh doanh vàng

Trong hai ngày 9 và 10-11, Đội QLTT số 22 và 23 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP HCM) kiểm tra 4 phương tiện vận tải tại khu vực Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), phát hiện 73.393 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 12-11, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra hai kho chứa tại phường Hòa Lợi và Lái Thiêu (khu vực Bình Dương cũ), phát hiện 25.459 sản phẩm điện gia dụng, hàng gia dụng, văn phòng phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng này được khai nhận để phục vụ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Trong các ngày 10 và 13-11, Đội QLTT số 3 kiểm tra một công ty tại phường Phú Định và một cơ sở kinh doanh ở phường An Lạc, phát hiện 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu cùng 300 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng.

Ông Huy cho biết trong cao điểm cuối năm, Chi cục sẽ tập trung mạnh vào việc kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên môi trường online – nơi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp nhất. 

Bên cạnh đó, Chi cục sẽ triển khai các chuyên đề trọng điểm như kiểm tra sữa và yến năm 2025 (đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ). 

Đặc biệt, Chi cục sẽ triển khai kiểm tra về kinh doanh vàng tại 180 điểm trên địa bàn thành phố, tập trung vào điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp và niêm yết giá.

Tin liên quan

2 Cục trưởng lên sóng livestream dạy cách phân biệt hàng giả, hàng nhái

2 Cục trưởng lên sóng livestream dạy cách phân biệt hàng giả, hàng nhái

(NLĐO) - Tối 14-11, một phiên Mega LIVE đặc biệt diễn ra trong Lễ Khai mạc Ngày Mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025.

Tăng cường chống hàng giả cuối năm

Lỗ hổng lớn trong các vụ việc hàng giả phát hiện thời gian qua nằm ở khâu hậu kiểm

Bắt giam chồng Đoàn Di Băng về sản xuất, buôn bán hàng giả

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) và 2 người khác bị bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

quản lý thị trường vàng kinh doanh vàng hàng nhập lậu QLTT giả lậu Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo