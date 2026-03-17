Quản lý thị trường TP HCM: Những cây xăng bán nhỏ giọt và găm hàng đã bị xử lý

Ngày 17-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh.

Theo cơ quan này, những ngày gần đây, giá xăng dầu tăng cao đã khiến nhu cầu tiêu dùng gia tăng, nhiều thời điểm người dân xếp hàng tại các cửa hàng, sản lượng bán ra tăng đột biến. Trước tình hình đó, các đội QLTT đã bố trí lực lượng trực xuyên suốt, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình kinh doanh tại các cây xăng.

Qua kiểm tra, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, tại một số khu vực vùng ven, đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ do nhu cầu tăng nhanh, dẫn đến việc một số cửa hàng tạm hết hàng và chờ bổ sung từ nhà cung cấp.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận phản ánh về hiện tượng bán hàng nhỏ giọt hoặc nghi vấn găm hàng tại một số điểm bán lẻ. Các trường hợp này đã được kiểm tra, xử lý kịp thời trên tinh thần khẩn trương, không để xảy ra trục lợi gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Đối với các cửa hàng thông báo hết hàng, lực lượng QLTT yêu cầu cung cấp đầy đủ chứng từ như phiếu đặt hàng, hóa đơn để xác minh nguyên nhân khách quan từ phía nguồn cung, qua đó loại trừ khả năng găm hàng.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết đang duy trì chế độ trực 24/7, bố trí lãnh đạo và công chức trong từng ca trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác quản lý địa bàn được tăng cường, tập trung theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá bán, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá trái quy định hoặc gián đoạn nguồn cung.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra có trọng tâm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.