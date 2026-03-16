Kinh tế

Thủ tướng: Rà soát giảm thuế, phí, bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát giảm thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu.

Chiều tối ngày 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng chỉ đạo giảm thuế , phí để bình ổn giá xăng dầu năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an, vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20-3.

Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung liên quan đến vấn đề điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tin liên quan

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM trước tình hình biến động giá xăng dầu

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM trước tình hình biến động giá xăng dầu

(NLĐO) - Sở Công Thương được Chủ tịch UBND TPHCM giao chủ trì theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ trên địa bàn

Gia Lai siết quản lý xe công, yêu cầu tiết kiệm xăng dầu

(NLĐO) - Trước biến động giá nhiên liệu, Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí xăng dầu khi sử dụng xe công.

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo về giá xăng dầu

(NLĐO) - Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá xăng dầu ở kỳ điều hành 14-3

