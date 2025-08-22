Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80

Uyển Nhi - Nguyễn Hưởng - Thế Dũng

(NLĐO) - Hình ảnh quân nhân quốc tế tặng kẹo, hát và “thả tim” giao lưu cùng người dân Việt Nam đã trở thành điểm nhấn trong buổi tổng hợp luyện A80 tối 21-8.

Tối 21-8, lần đầu tiên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội. 

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 1.

Khối sĩ quan Quân đội nhân dân Lào tiến vào khu vực lễ đài tại buổi tổng hợp luyện tối 21-8. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, Công an có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.

Tổng hợp luyện lần này có sự tham gia diễu binh của ba khối quân đội nước ngoài, gồm khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (hơn 30 quân nhân), Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia (mỗi đoàn gồm 120 quân nhân).

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào mang đến những khoảnh khắc dễ thương và cực kỳ ấm áp khi tận tay phát kẹo cho trẻ em và chụp ảnh lưu niệm. Clip: UYỂN NHI

Trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, ngoài sự tham gia của các khối chiến sĩ trong nước, lực lượng quân nhân quốc tế Nga, Lào, Campuchia đã có màn giao lưu sôi nổi với người dân Việt Nam. Nhiều tiết mục văn nghệ, những cái bắt tay và nụ cười thân thiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khiến người dân vô cùng thích thú.

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 2.

Khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga luôn thu hút nhiều tiếng hò reo của người dân. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào mang đến những khoảnh khắc dễ thương và cực kỳ ấm áp khi tận tay phát kẹo cho trẻ em và chụp ảnh lưu niệm. 

Trong khi đó, khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã khuấy động không gian bằng những màn văn nghệ, giao lưu, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đám đông. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt vang lên, thể hiện sự yêu mến, hào hứng của người dân dành cho bạn bè quốc tế.

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 3.

Khối quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia được nhiều người dân chào đón nhiệt tình. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi con em mình được trò chuyện, chụp ảnh cùng các quân nhân nước ngoài.

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 4.

Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm với các quân nhân Lào. Ảnh: UYỂN NHI

Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 5.
Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80- Ảnh 6.

Các quân nhân đến từ xứ Vạn Tượng còn mang theo kẹo để tặng cho các cháu thiếu nhi Việt Nam. Ảnh: THẾ DŨNG - UYỂN NHI

Bên cạnh việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, buổi tổng hợp luyện còn trở thành dịp thắt chặt tình hữu nghị, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự gắn bó, gần gũi giữa quân nhân quốc tế và người dân Việt Nam.

Tin liên quan

Mãn nhãn với hình ảnh của các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Mãn nhãn với hình ảnh của các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - 20 giờ ngày 21-8, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ và các quân nhân Nga, Lào, Campuchia cùng khí tài đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Dàn xe pháo quân sự, đặc chủng công an gây chú ý trong hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Tham gia chương trình tổng hợp luyện diễu hành tối 21-8 có khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an và loạt vũ khí gây chú ý.

VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt

(NLĐO)- Cán bộ, chiến sĩ thuộc Khối xe Chỉ huy giao thông "chúc bà con ngủ ngon" sau kết thúc tổng hợp luyện, người dân hai bên đường hò reo không ngớt.

Vương quốc Campuchia A80 quân nhân nước ngoài tổng hợp luyện Quốc Khánh tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễu binh, diễu hành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo