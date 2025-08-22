Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, “thả tim” cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80

Tối 21-8, lần đầu tiên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội.

Khối sĩ quan Quân đội nhân dân Lào tiến vào khu vực lễ đài tại buổi tổng hợp luyện tối 21-8. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, Công an có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.

Tổng hợp luyện lần này có sự tham gia diễu binh của ba khối quân đội nước ngoài, gồm khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (hơn 30 quân nhân), Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia (mỗi đoàn gồm 120 quân nhân).

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào mang đến những khoảnh khắc dễ thương và cực kỳ ấm áp khi tận tay phát kẹo cho trẻ em và chụp ảnh lưu niệm. Clip: UYỂN NHI

Trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, ngoài sự tham gia của các khối chiến sĩ trong nước, lực lượng quân nhân quốc tế Nga, Lào, Campuchia đã có màn giao lưu sôi nổi với người dân Việt Nam. Nhiều tiết mục văn nghệ, những cái bắt tay và nụ cười thân thiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khiến người dân vô cùng thích thú.

Khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga luôn thu hút nhiều tiếng hò reo của người dân. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trong khi đó, khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã khuấy động không gian bằng những màn văn nghệ, giao lưu, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đám đông. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt vang lên, thể hiện sự yêu mến, hào hứng của người dân dành cho bạn bè quốc tế.

Khối quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia được nhiều người dân chào đón nhiệt tình. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG



Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi con em mình được trò chuyện, chụp ảnh cùng các quân nhân nước ngoài.

Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm với các quân nhân Lào. Ảnh: UYỂN NHI

Các quân nhân đến từ xứ Vạn Tượng còn mang theo kẹo để tặng cho các cháu thiếu nhi Việt Nam. Ảnh: THẾ DŨNG - UYỂN NHI

Bên cạnh việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, buổi tổng hợp luyện còn trở thành dịp thắt chặt tình hữu nghị, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự gắn bó, gần gũi giữa quân nhân quốc tế và người dân Việt Nam.