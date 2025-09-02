Sao mai Huyền Trang ra MV mừng tết Độc lập

Tối 1-9, đúng thời điểm cả nước hân hoan chào đón Tết Độc lập, Sao Mai Huyền Trang giới thiệu MV mới "Tôi yêu Việt Nam".

Sao Mai Huyền Trang kết hợp với nhóm Oplus thực hiện MV "Tôi yêu Việt Nam"

Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là món quà tinh thần cô gửi tặng người hâm mộ và đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

"Tôi yêu Việt Nam" là sáng tác của nhạc sĩ Hưng cacao, một "make-hit" khá nổi tiếng trên thị trường âm nhạc thời gian qua. Đây là bài hát mà Huyền Trang đã đặt hàng từ 3 năm trước, nhưng đến dịp này mới giới thiệu đến khán giả.

"Khi nhận được bài hát, tôi vô cùng thích thú. Đó là một ca khúc ngợi ca quê hương đất nước nhưng theo phong cách nhạc nhẹ - thể loại tôi rất yêu thích và đã thử thách bản thân mình trong suốt hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, tôi phải chờ đợi tận 3 năm để đến dịp này, một dấu mốc trọng đại trong lịch sử của đất nước. Đó là 80 năm Quốc khánh 2-9. Đây thực sự là thời điểm không thể phù hợp hơn để ra mắt MV "- Huyền Trang chia sẻ.

MV là món quà tinh thần cô gửi tặng người hâm mộ và đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Ngoài việc tiếp tục thử sức với nhạc nhẹ, Huyền Trang còn gây ấn tượng mạnh mẽ, thậm chí khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi lần đầu cô hát cùng nhóm Oplus, nhóm nhạc "hot" nhất nhì hiện nay. Đây là nhóm nhạc có đời sống bền bỉ và liên tục đạt được những thành tựu trong sự nghiệp.

Có một sự trùng hợp khá thú vị, gần đây, Oplus đặc biệt chú ý đến các tác phẩm âm nhạc cách mạng, cũng như những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, cũng đúng lúc Huyền Trang muốn thử sức mình trong việc hát song ca hoặc hát nhóm với các nghệ sĩ nhạc nhẹ. Có thể coi đây là sự kết hợp thú vị mang tính mở đường để Huyền Trang tự tin thực hiện các sản phẩm âm nhạc tiếp theo với nhiều ngôi sao nhạc nhẹ khác như cô mong muốn.

Với ca khúc "Tôi yêu Việt Nam", nhạc sĩ Hưng Cacao không chỉ là người sáng tác, anh còn trực tiếp phối khí và "mix master" luôn cho bản thu âm của Huyền Trang.

Huyền Trang thử sức và nhận thấy mình cũng hợp với nhạc nhẹ

Gần đây, Huyền Trang ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc "cover" các bài hát nhạc nhẹ nổi tiếng và bất ngờ nhận được sự động viên, khích lệ của đông đảo công chúng yêu nhạc lẫn người làm nghề.

Ban đầu chỉ là ý thích, bên cạnh là sự mong muốn được làm mới bản thân, nhưng càng hát nhiều, Huyền Trang mới càng nhận ra rằng, bản thân cô cũng rất hợp khi hát nhạc nhẹ.

Sở hữu một nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản, lại có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm biểu diễn cũng đủ dày sau hơn 10 năm ca hát chuyên nghiệp, điều đó giúp Huyền Trang thuận lợi trong việc xử lý các ca khúc nhạc nhẹ.

MV "Tôi yêu Việt Nam" được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện phần hình ảnh. Với việc tận dụng công nghệ và kỹ xảo, MV vừa thể hiện được sự hào hùng của tinh thần Việt Nam, vừa mang nhiều nét trẻ trung, hiện đại như chính sức trẻ của một Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.