QUAN SÁT: "Cưu mang" đàn cá tự nhiên

Ông Tuấn cho hay nhiều năm trước, gia đình dựng một chiếc bè trên sông trước nhà và thả vài con cá cảnh, tạo thêm sự sống động cho không gian nghỉ ngơi của gia đình.

Nhưng rồi chính những hạt thức ăn vô tình rơi vãi đã thu hút một đàn cá tự nhiên tìm đến, biến chiếc bè của ông thành "ngôi nhà" thân thương. Từ vài chục con, đàn cá nay đã lên đến hơn 1.000 con. Trong đó, cá tra chiếm đa số với nhiều con nặng 2-3 kg, tung tăng bơi lội cùng với cá mè vinh, cá he và nhiều loài cá sông khác.

Điều đáng trân trọng là ông Tuấn nuôi đàn cá này chỉ để ngắm và tìm thấy niềm vui, chứ không hề có ý định đánh bắt hay bán. Tình yêu và sự bảo vệ của ông dành cho đàn cá không chỉ dừng lại ở việc tốn tiền mua thức ăn cho cá.

Ông Dương Anh Tuấn “cưu mang” hơn 1.000 con cá sông nhưng không hề đánh bắt hay đem bán

Trước nạn chích điện trộm cá, ông Tuấn đã tự tay kéo lục bình tạo thành hàng rào tự nhiên, vừa làm nơi trú ẩn an toàn cho cá vừa ngăn cản kẻ xấu. Ông còn đầu tư một hệ thống camera giám sát 24/24 giờ để bảo vệ "những người bạn" của mình.

Câu chuyện của ông Tuấn không phải là duy nhất. Ông Trần Minh Vẹn (ngụ xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long) cũng đã làm một việc tương tự. Vào giữa năm 2024, ông Vẹn phát hiện một đàn cá tự nhiên khoảng 1.000 con, chủ yếu là cá tra và cá mè vinh, xuất hiện trước bến sông nhà mình. Ban đầu, ông chỉ xem đây là một hiện tượng bình thường nhưng khi thấy đàn cá không đi nơi khác mà chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ, ông đã quyết định "cưu mang" chúng.

Mỗi ngày, ông Vẹn chi hơn 500.000 đồng để mua thức ăn cho đàn cá. Số tiền không nhỏ nhưng niềm vui và sự thanh thản khi thấy đàn cá bơi tung tăng đã vượt lên tất cả. "Tôi xem đàn cá như những người bạn, giúp tôi có niềm vui sau khi làm việc mệt nhọc" - ông Vẹn bày tỏ.

Sự tử tế này đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người sau khi biết chuyện đã đến thăm đàn cá. Họ cũng không ngần ngại phụ giúp ông mua thức ăn.

Việc bảo vệ đàn cá sông của 2 người đàn ông tại miền Tây không chỉ góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn minh chứng cho mối quan hệ hài hòa giữa con người và môi trường sống.