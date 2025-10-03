QUAN SÁT: "Cưu mang" đàn cá tự nhiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

QUAN SÁT: "Cưu mang" đàn cá tự nhiên

Bài và ảnh: Ca Linh

Nhiều năm nay, ông Dương Anh Tuấn (38 tuổi; ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) tốn rất nhiều tiền mua thức ăn cho đàn cá tự nhiên trước nhà.

Ông Tuấn cho hay nhiều năm trước, gia đình dựng một chiếc bè trên sông trước nhà và thả vài con cá cảnh, tạo thêm sự sống động cho không gian nghỉ ngơi của gia đình.

Nhưng rồi chính những hạt thức ăn vô tình rơi vãi đã thu hút một đàn cá tự nhiên tìm đến, biến chiếc bè của ông thành "ngôi nhà" thân thương. Từ vài chục con, đàn cá nay đã lên đến hơn 1.000 con. Trong đó, cá tra chiếm đa số với nhiều con nặng 2-3 kg, tung tăng bơi lội cùng với cá mè vinh, cá he và nhiều loài cá sông khác.

Điều đáng trân trọng là ông Tuấn nuôi đàn cá này chỉ để ngắm và tìm thấy niềm vui, chứ không hề có ý định đánh bắt hay bán. Tình yêu và sự bảo vệ của ông dành cho đàn cá không chỉ dừng lại ở việc tốn tiền mua thức ăn cho cá.

QUAN SÁT: "Cưu mang" đàn cá tự nhiên- Ảnh 1.

Ông Dương Anh Tuấn “cưu mang” hơn 1.000 con cá sông nhưng không hề đánh bắt hay đem bán

Trước nạn chích điện trộm cá, ông Tuấn đã tự tay kéo lục bình tạo thành hàng rào tự nhiên, vừa làm nơi trú ẩn an toàn cho cá vừa ngăn cản kẻ xấu. Ông còn đầu tư một hệ thống camera giám sát 24/24 giờ để bảo vệ "những người bạn" của mình.

Câu chuyện của ông Tuấn không phải là duy nhất. Ông Trần Minh Vẹn (ngụ xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long) cũng đã làm một việc tương tự. Vào giữa năm 2024, ông Vẹn phát hiện một đàn cá tự nhiên khoảng 1.000 con, chủ yếu là cá tra và cá mè vinh, xuất hiện trước bến sông nhà mình. Ban đầu, ông chỉ xem đây là một hiện tượng bình thường nhưng khi thấy đàn cá không đi nơi khác mà chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ, ông đã quyết định "cưu mang" chúng.

Mỗi ngày, ông Vẹn chi hơn 500.000 đồng để mua thức ăn cho đàn cá. Số tiền không nhỏ nhưng niềm vui và sự thanh thản khi thấy đàn cá bơi tung tăng đã vượt lên tất cả. "Tôi xem đàn cá như những người bạn, giúp tôi có niềm vui sau khi làm việc mệt nhọc" - ông Vẹn bày tỏ.

Sự tử tế này đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người sau khi biết chuyện đã đến thăm đàn cá. Họ cũng không ngần ngại phụ giúp ông mua thức ăn.

Việc bảo vệ đàn cá sông của 2 người đàn ông tại miền Tây không chỉ góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn minh chứng cho mối quan hệ hài hòa giữa con người và môi trường sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo