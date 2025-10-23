Quân ủy Trung ương Trung Quốc có biến động nhân sự

Theo Tân Hoa Xã hôm 23-10, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay thế 11 ủy viên tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20.

Đây là lần thay đổi nhân sự lớn nhất kể từ năm 2017 trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội.

Tướng Trương Thăng Dân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc



Đáng chú ý, tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC).

Ông Trương được bổ nhiệm thay thế ông Hà Vệ Đông, người cùng với 8 tướng lĩnh khác trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị khai trừ khỏi Đảng vào tuần trước.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương, những tướng lĩnh nói trên đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" khi liên quan đến nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng do cơ quan kiểm sát quân sự phụ trách điều tra, truy tố.

Ông Trương hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật CMC, giám sát các nỗ lực chống tham nhũng của PLA. Ông có thời gian dài gắn liền với công tác chính trị, từng phục vụ trong Lực lượng Pháo binh 2, nay là Lực lượng Tên lửa PLA.

Ông cũng từng có thời gian công tác tại Tổng cục Hậu cần của CMC, cũng là mục tiêu của các cuộc điều tra chống tham nhũng trong những năm gần đây. Ông được thăng hàm trong CMC vào năm 2017 và trở thành tướng chính thức cùng năm. Khi đó, ông đồng thời giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật CMC.

Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 20 đến 23-10. Ngoài vấn đề nhân sự, hội nghị này cũng đã thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (giai đoạn 2026-2030).